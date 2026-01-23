search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.01.2026 19:18
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

23.01.2026 19:00

Θετικό πρόσημο στις πωλήσεις κατέγραψε το 2025 το γκρουπ Renault

renault_2301_1920-1080_new
credit: AP

Το γκρουπ Renault, το 2025 κατέγραψε θετική πορεία στις διεθνείς αγορές, ενώ παράλληλα επιβεβαίωσε την ισχυρή του παρουσία στον τομέα του εξηλεκτρισμού.

Πέρυσι πούλησε 2.336.807 οχήματα παγκοσμίως, σημειώνοντας αύξηση +3,2%, σε μια αγορά που κινήθηκε στο +1,6%. Και οι τρεις μάρκες του Group κατέγραψαν ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από την αγορά. Συγκεκριμένα η Renault πούλησε 1.628.030 οχήματα (+3,2% σε σχέση με το 2024), η Dacia πούλησε 697.408 οχήματα (+3,1% σε σχέση με το 2024), ενώ η Alpine για πρώτη φορά ξεπέρασε τις 10.000 ταξινομήσεις (10.970 οχήματα), υπερδιπλασιάζοντας τις πωλήσεις της (+139,2%).

Στην Ευρώπη, με 1.607.848 οχήματα, τo Renault Group εξασφάλισε μια θέση στο podium των κατασκευαστών, χάρη στην εξαιρετική επίδοση στα επιβατικά οχήματα, και ειδικότερα αυτά της στην κατηγορίας C. Οι πωλήσεις επιβατικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά +5,9%, υπερδιπλάσια του ρυθμού ανάπτυξης της αγοράς (+2,3%), καθιστώντας το γκρουπ τον Νο1 αυτοκινητιστικό όμιλο στη Γαλλία.

Οι πωλήσεις ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων παρουσίασαν σταδιακή ανάκαμψη το 2025, με το δεύτερο εξάμηνο να βελτιώνεται σημαντικά.

Σε διεθνές επίπεδο, η Renault κατέγραψε αύξηση πωλήσεων +11,7%, με σημαντική άνοδο στις βασικές αγορές της. Έτσι στη Λατινική Αμερική σημείωσε άνοδο +11,3%, στη Νότια Κορέα η αύξηση ήταν +55,9%, ενώ στο Μαρόκο η αύξηση ήταν +44,8%.

Παράλληλα ενίσχυσε περαιτέρω την εξηλεκτρισμένη του γκάμα στην Ευρώπη, καθώς το 2025 πουλήθηκαν περίπου 400.000 υβριδικά οχήματα (+35,1%) και 194.000 αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα (+76,7%).

