Το ολοκαίνουργιο αμιγώς ηλεκτρικό SUV Volvo EX60 βάζει τέλος στο άγχος της αυτονομίας (photos/videos)

Το ολοκαίνουργιο αμιγώς ηλεκτρικό SUV Volvo EX60 βάζει τέλος στο άγχος της αυτονομίας και αντιπροσωπεύει το νέο πρότυπο στην ασφάλεια. Έχει την καλύτερη αυτονομία στην κατηγορία του και μπορεί να διανύσει έως και 810 χιλιόμετρα με μόνο μία φόρτιση, στη διάταξη με κίνηση σε όλους τους τροχούς (AWD). Μπορεί να ανακτήσει έως και 340 χιλιόμετρα αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά, με χρήση ταχυφορτιστή 400kW.

Το EX60 διατίθεται με τρεις διαφορετικές εκδόσεις ως προς το σύστημα κίνησης. Η P12 AWD Electric προσφέρει την καλύτερη αυτονομία στην κατηγορία με έως και 810 χλμ, ενώ η P10 AWD Electric σημειώνει αυτονομία έως και 660 χλμ. Η έκδοση P6 Electric με κίνηση στους πίσω τροχούς παρέχει αυτονομία έως και 620 χλμ.

Όσον αφορά τη σχεδίαση, μεταφέρει τις αρχές του σκανδιναβικού design της εταιρείας σε μία πλήρως ηλεκτρική εποχή. Συνδυάζει όμορφο, δυναμικό, αλλά και αποτελεσματικό με όρους αποδοτικότητας αμάξωμα, με εσωτερικό που περιλαμβάνει φυσικά, premium υλικά τα οποία συνθέτουν έναν ήσυχο, κομψό και πολυχρηστικό χώρο, με έξυπνες λύσεις αποθήκευσης.

Το χαμηλό εμπρός μέρος, η επικλινής γραμμή της οροφής και οι σφηνοειδείς πλευρές του αμαξώματος συμβάλλουν στην καλύτερη αεροδυναμική απόδοση. Έχει έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό συντελεστή οπισθέλκουσας 0,26cd. Στο εσωτερικό είναι υπόδειγμα πρακτικότητας και πολυχρηστικής διαμόρφωσης. Το μακρύ μεταξόνιο και το επίπεδο δάπεδο δημιουργούν πολύ περισσότερο χώρο στο πίσω μέρος, έναν μεγάλο χώρο αποσκευών και διάφορους έξυπνους χώρους αποθήκευσης για προσωπικά αντικείμενα.

Το EX60 είναι το πρώτο μοντέλο Volvo που λανσάρεται με Gemini, τον νέο βοηθό Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) της Google. Το Gemini ενσωματώνεται σε βάθος στο αυτοκίνητό σας και σας προσφέρει δυνατότητα φυσικής και εξατομικευμένης συνομιλίας, χωρίς να χρειάζεται να θυμάστε συγκεκριμένες εντολές. Η ζώνη ασφαλείας πολλαπλής προσαρμογής, παγκόσμια πρωτιά και βραβευμένη καινοτομία της Volvo, προσφέρει πιο έξυπνη και πιο εξατομικευμένη προστασία στις εμπρός θέσεις επιβατών. Στον πυρήνα της δομής ασφαλείας του EX60 βρίσκεται ο κλωβός ασφαλείας, ενισχυμένος με βοριούχο χάλυβα. Στο εσωτερικό, υπερσύγχρονα στοιχεία συγκράτησης συνεργάζονται για να συμβάλουν στη βέλτιστη προστασία.

Τέλος, το EX60 έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνου. Θα επωφελείται από τακτικές ασύρματες (over-the-air) ενημερώσεις, κάτι που σημαίνει ότι ένα αυτοκίνητο που είναι ήδη σπουδαίο από την πρώτη στιγμή θα γίνεται καλύτερο όσο περνά ο χρόνος. Το EX60 είναι διαθέσιμο για παραγγελία σε ευρωπαϊκές αγορές, με την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών να ακολουθεί στο τέλος της άνοιξης. Η παραγωγή του ξεκινά την άνοιξη, στο εργοστάσιο της Volvo στη Σουηδία, με τις πρώτες παραδόσεις να ξεκινούν το καλοκαίρι.

