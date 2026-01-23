«Βασίλης Τσιτσάνης για πάντα»: Δυο μαγικές βραδιές στο Θέατρο Παλλάς αφιερωμένες στον σημαντικότερο δημιουργό της ελληνικής λαϊκής μουσικής

Mια ξεχωριστή αφηγηματική συναυλία με σημαντικούς ερμηνευτές και ηθοποιούς επί σκηνής θα ζωντανέψει στο Θέατρο Παλλάς, για δύο μόνο βραδιές, το έργο και την εποχή του Βασίλη Τσιτσάνη, με αφορμή τα 110 χρόνια από τη γέννησή του κορυφαίου Έλληνα δημιουργού.

Συνθέτης, στιχουργός, δεξιοτέχνης του μπουζουκιού και τραγουδιστής, ο Βασίλης Τσιτσάνης υπήρξε ο σημαντικότερος από τους δημιουργούς της ελληνικής λαϊκής μουσικής και του λαϊκού τραγουδιού του 20ού αιώνα. Το καλλιτεχνικό αυτό γεγονός που έρχεται στις 10 και 11 Φεβρουαρίου, ενώνει με μαγικό τρόπο τη μουσική με την αφήγηση, δημιουργώντας εικόνες που θα μεταφέρουν τους θεατές σε μια άλλη, μοναδική εποχή.



Ένα ταξίδι στα διαχρονικά τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη που δεν έχουν πάψει στιγμή να συγκινούν ακροατές από διαφορετικές γενιές. Αφηγηματικά στοιχεία θα συνδέσουν το παρελθόν με το παρόν σε μια βραδιά «μαγική & ονειρεμένη» γεμάτη κέφι, αφιερωμένη σε έναν μεγάλο Έλληνα, στον άνθρωπο που άλλαξε για πάντα το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Με τη σκηνοθετική προσέγγιση του Γιώργου Παπαγεωργίου και κείμενα που γράφτηκαν ειδικά για αυτή τη βραδιά από τον Γιώργο Σκαμπαρδώνη.

Οι μεγάλες επιτυχίες του Βασίλη Τσιτσάνη ερμηνεύονται σε κλασικές εκτελέσεις και διασκευές, από καταξιωμένους καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων ο Γιάννης Κότσιρας, η Ρένα Μόρφη, η Λένα Κιτσοπούλου, η Ανατολή Μαργιόλα και ο Apon. Αφηγητής της βραδιάς, θα είναι ο Γιάννης Στάνκογλου.

Μαζί με την «Ορχήστρα Βασίλης Τσιτσάνης» με την επιμέλεια του Μανώλη Πάππου θα πλέξουν παλιούς και νέους ήχους δημιουργώντας ένα μοναδικό αποτέλεσμα που θα συνδέσει το παρελθόν με το σήμερα.

Συντελεστές

Κείμενα: Γιώργος Σκαμπαρδώνης

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παπαγεωργίου

Τραγουδούν οι: Γιάννης Κότσιρας, Ρένα Μόρφη, Λένα Κιτσοπούλου και η Ανατολή Μαργιόλα

Special guest ο Apon

Αφηγητής ο Γιάννης Στάνκογλου

Ορχήστρα Βασίλης Τσιτσάνης

σε επιμέλεια Μανώλη Πάππου

