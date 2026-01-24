EUROCERT επαληθεύει 37 EPDs της Sika για Ucrete ενισχύοντας διαφάνεια βιωσιμότητα και πράσινες πιστοποιήσεις

Η EUROCERT ολοκλήρωσε την επικύρωση και ανεξάρτητη επαλήθευση 37 Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντος (Environmental Product Declarations – EPDs) της Sika για τη σειρά προϊόντων Sika® Ucrete®, που περιλαμβάνει κονιάματα και βιομηχανικά δάπεδα υψηλής αντοχής. Οι δηλώσεις αφορούν τα προϊόντα που παράγονται στο εργοστάσιο της εταιρείας στο Redditch, στο Ηνωμένο Βασίλειο, και πλέον έχουν καταχωρηθεί στην πλατφόρμα του International EPD System®.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρότυπα, οι επαληθευμένες EPDs έχουν εκδοθεί με βάση τις απαιτήσεις των ISO 14025:2006 και EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021, καθώς και των PCR 2019:14 Construction Products (Version 2.0.1). Η διαδικασία επαλήθευσης βασίστηκε σε λεπτομερή Μελέτη Αξιολόγησης Κύκλου Ζωής (Life Cycle Assessment – LCA) που εκπονήθηκε για το σύνολο των προϊόντων της σειράς Ucrete®, καλύπτοντας όλα τα στάδια του κύκλου ζωής, από την παραγωγή έως και το τέλος ζωής.

Οι Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντος αποτελούν διεθνώς αναγνωρισμένο εργαλείο τεκμηριωμένης παρουσίασης των περιβαλλοντικών επιδόσεων ενός προϊόντος, με τυποποιημένο τρόπο, ώστε τα δεδομένα να είναι συγκρίσιμα και διαφανή. Στην πράξη, οι EPDs χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο σε «πράσινες» τεχνικές προδιαγραφές και σε διαγωνιστικές διαδικασίες, καθώς και σε συστήματα πιστοποίησης κτιρίων όπως LEED και BREEAM. Παράλληλα, αξιοποιούνται σε διαδικασίες ESG reporting και σε έργα βιώσιμου σχεδιασμού, όπου απαιτείται τεκμηρίωση για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα υλικών και λύσεων.

Με την έκδοση των 37 επαληθευμένων δηλώσεων, η Sika ενισχύει τη στρατηγική της σε θέματα διαφάνειας, βιωσιμότητας και υπεύθυνης παραγωγής δομικών υλικών. Όπως επισημαίνεται, οι πελάτες της εταιρείας αποκτούν πρόσβαση σε αξιόπιστα και επαληθεύσιμα στοιχεία για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των προϊόντων Sika® Ucrete®, τα οποία μπορούν να ενσωματωθούν σε μελέτες, προδιαγραφές και φακέλους έργων.

Από την πλευρά της, η EUROCERT υπογραμμίζει ότι συγκαταλέγεται στους ελάχιστους διαπιστευμένους φορείς διεθνώς για την επαλήθευση EPDs, βάσει ISO 17065 και ISO 14025, διαθέτοντας εμπειρία σε δομικά προϊόντα, χημικά, βιομηχανικά υλικά και υπηρεσίες. Η συγκεκριμένη επαλήθευση, όπως σημειώνεται, επιβεβαιώνει το επίπεδο τεχνικής τεκμηρίωσης της Sika και ενισχύει την αξιοπιστία των δηλώσεων που δημοσιεύθηκαν στο International EPD System®.

Σε δήλωσή της, η EUROCERT αναφέρει: «Είναι τιμή μας να συνεργαζόμαστε με παγκόσμιους ηγέτες όπως η Sika. Η επαλήθευση των 37 EPDs της σειράς Sika® Ucrete® αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της διαφάνειας και της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας στον κλάδο των κατασκευών».

