ΚΟΣΜΟΣ

24.01.2026 19:23

Ιράν: Ετοιμάζεται για ενδεχόμενη αμερικανική επίθεση – Σε καταφύγιο στην Τεχεράνη ο Χαμενεΐ σύμφωνα με τον ιρανικό Τύπο

24.01.2026 19:23
iran xamenei – new

Στη Μέση Ανατολή μεταφέρεται εκ νέου το επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, με το αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν και τρία αντιτορπιλικά να κατευθύνονται προς το Ιράν.

«Αν μας επιτεθούν οι Αμερικανοί ο πόλεμος θα είναι ολοκληρωτικός», προειδοποιεί η Τεχεράνη, ενώ μεγάλες αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν τις προγραμματισμένες πτήσεις τους προς χώρες της Μέσης Ανατολής.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ έχει κρυφτεί σε ένα καταφύγιο στην Τεχεράνη, σύμφωνα με την ιστοσελίδα ειδήσεων Iran International, που συνδέεται με την αντιπολίτευση, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για μια πιθανή επίθεση των ΗΠΑ εν μέσω αυξημένων εντάσεων λόγω της βίαιης καταστολής των διαδηλώσεων νωρίτερα αυτό το μήνα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται «πληροφορίες που έλαβε» η αντιπολιτευόμενη ιστοσελίδα, ο Χαμενεΐ κρύφτηκε μετά την εκτίμηση ανώτερων αξιωματούχων ότι «αυξήθηκε ο κίνδυνος πιθανής επίθεσης από τις ΗΠΑ», καθώς οι ΗΠΑ μετακινούν σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή.

Το δημοσίευμα προσθέτει ότι το καταφύγιο του ανώτατου ηγέτη είναι οχυρωμένο και διαθέτει ένα σύστημα «διασυνδεδεμένων τούνελ».

Ενώ ο Χαμενεΐ κρύβεται, ο τρίτος γιος του, Μασούντ Χαμενεΐ, έχει αναλάβει τις καθημερινές λειτουργίες του γραφείου του πατέρα του και λειτουργεί ως «κύριος δίαυλος επικοινωνίας» με τους ηγέτες της κυβέρνησης, σύμφωνα με την αναφορά.

Με «ολοκληρωτικό πόλεμο» απειλεί το Ιράν

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Τεχεράνη στέλνει σαφές μήνυμα αποτροπής. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Reuters, προειδοποίησε ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επίθεση ως «ολοκληρωτικό πόλεμο».

«Οποιαδήποτε επίθεση, είτε περιορισμένη είτε ευρείας κλίμακας, θα θεωρηθεί πράξη ολοκληρωτικού πολέμου και θα απαντήσουμε με τον πιο σκληρό τρόπο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε, ενόψει της άφιξης αμερικανικού αεροπλανοφόρου και άλλων πολεμικών πλοίων στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού.

«Ελπίζουμε ότι η στρατιωτική αυτή ενίσχυση δεν προορίζεται για πραγματική σύγκρουση, ωστόσο ο στρατός μας είναι προετοιμασμένος για το χειρότερο σενάριο. Για τον λόγο αυτό, τα πάντα βρίσκονται σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ακυρώνονται πτήσεις σε χώρες της Μέσης Ανατολής

Την ίδια ώρα, ενδεικτικές της ανησυχίας που επικρατεί είναι οι μαζικές ακυρώσεις και αναστολές πτήσεων από μεγάλες αεροπορικές εταιρείες.

Η Lufthansa, η Air France, η Sky και η KLM ανέστειλαν δρομολόγια προς το Ισραήλ, αλλά και προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία, λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης ασφαλείας.

