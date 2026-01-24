search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

24.01.2026 14:50

Νίκος Παπανδρέου: Το συνέδριο να ψηφίσει για τις συνεργασίες κατόπιν εκλογών, ο ίδιος ο αρχηγός βάζει θέμα εάν στις εκλογές δεν πάει καλά

Ένα βήμα προς την αποφασιστική παρέμβαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ στο θέμα των συνεργασιών έκανε ο Νίκος Παπανδρέου, μιλώντας το βράδυ της Παρασκευής στο Action24.

Υπό την αίρεση αρκετών επιφυλάξεων, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ είπε ότι το συνέδριο ίσως πρέπει να δώσει κατευθύνσεις ή και να πάει σε ψηφοφορίες για το με ποιους θα συνεργαστεί ή όχι, κατόπιν εκλογών, ανάλογα πώς θα είναι τότε τα πράγματα.

Κινούμενος πάντως με μεγαλύτερη σαφήνεια απέναντι στο ενδεχόμενο συνεργασίας με τη δεξιά, είπε εμφατικά ότι «τη ΝΔ δεν τη βάζω στο τραπέζι». Παραδέχθηκε όμως ότι είναι δύσκολο να ξεπεράσει ο ίδιος, όπως και πολύς κόσμος αυτά που έλεγε και έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια, σημειώνοντας όμως με νόημα ότι «από την άλλη, ίσως χρειάζεται κάτι για το καλό της χώρας», προσθέτοντας ότι είναι «δημοκράτης και προοδευτικός άνθρωπος».

Αναφερόμενος πάντως στο εάν πρέπει να τεθεί θέμα αρχηγού (για τον Νίκο Ανδρουλάκη εν προκειμένω) εάν δεν πάει καλά το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές, σημείωσε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ο ίδιος ο πρόεδρος βάζει το ερώτημα στον εαυτό του, δεν είναι θέμα πίεσης από τα μέλη. «Και ο Βενιζέλος το είχε κάνει και ο Γιώργος (Παπανδρέου) το είχε κάνει, αλλά είναι άσχημο να το λέμε αυτό, είναι σαν ηττοπάθεια, ελπίζουμε να πάμε καλά».

