ΕΛΛΑΔΑ

24.01.2026 12:54

Ρόδος: 49χρονος μήνυσε τον 15χρονο γιο του για ενδοοικογενειακή απειλή

Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε στη Ρόδο, αναδεικνύοντας ότι η βία στο οικογενειακό περιβάλλον δεν εκδηλώνεται αποκλειστικά με σωματικές συγκρούσεις. Όπως προκύπτει από την καταγγελία που βρίσκεται ήδη στο στάδιο των αστυνομικών ενεργειών, απειλές και εκφοβισμός φέρονται να εκδηλώθηκαν μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, γραπτών μηνυμάτων και εφαρμογών επικοινωνίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 11:05, 49χρονος κάτοικος Αρχαγγέλου προσήλθε στη Γραμματεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου, όπου υπέβαλε μήνυση σε βάρος του 15χρονου ανήλικου γιου του, κατοίκου Ρόδου. Η μήνυση αφορά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 3500/2006 περί ενδοοικογενειακής βίας.

Η συγκεκριμένη καταγγελία αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς πρόκειται για υπόθεση στην οποία γονέας στρέφεται νομικά κατά ανήλικου τέκνου του. 

Όπως αναφέρεται στη μήνυση, την ίδια ημέρα και συγκεκριμένα στις 14:48, ο 15χρονος φέρεται να απείλησε τον πατέρα του τόσο μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας όσο και με μηνύματα που εστάλησαν μέσω της εφαρμογής Viber.

Παράλληλα, ο 49χρονος κατήγγειλε ότι απειλητικό περιεχόμενο μεταφέρθηκε και μέσω της ετεροθαλούς αδελφής του ανηλίκου, η οποία, σύμφωνα με την καταγγελία, λειτούργησε ως ενδιάμεσο πρόσωπο, διαβιβάζοντας εκφράσεις που ο πατέρας αξιολόγησε ως εκφοβιστικές.

Η υπόθεση εξετάζεται πλέον από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας για τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που αφορούν ανηλίκους και ψηφιακές μορφές απειλής.

