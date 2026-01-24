search
24.01.2026 13:09

Βορίζια: Συνέλαβαν τους γονείς του νεκρού Φανούρη Καργάκη μετά από μήνυση της αδελφής της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη

24.01.2026 13:09
vorizia (1)

Ένταση και πάλι στα Βορίζια, στη σκιά του αιματοκυλίσματος της 1ης Νοεμβρίου, με τις σχέσεις μεταξύ των δύο οικογενειών να παραμένουν τεταμένες.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Cretalive, η αδελφή της θανούσης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, η οποία είχε τραυματιστεί στο χέρι στη διάρκεια του μακελειού, υπέβαλλε μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού κατά της μητέρας και του πατέρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που είχε σκοτωθεί κατά την ανταλλαγή των πυροβολισμών πριν 2,5 μήνες.

Η μήνυση αφορά στα αδικήματα της απειλής και της εξύβρισης, έχουν συλληφθεί και οι δύο γονείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη ωστόσο ο πατέρας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο ΠΑΓΝΗ με Covid και χαμηλό οξυγόνο. Η μητέρα, πάλι, οδηγήθηκε ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, όλο αυτό τον καιρό οι σχέσεις των δύο πλευρών είναι εκρηκτικές – αν και τα περισσότερα από τα μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη έχουν φύγει από το χωριό. 

Αφορμή για το επεισόδιο φέρεται να στάθηκε το γεγονός ότι η αδελφή της θανούσης πέρασε έξω από το σπίτι της οικογένειας Καργάκη κι εκεί όπως καταγγέλθηκε από την ίδια οι γονείς του Φανούρη Καργάκη άρχισαν να της εκτοξεύουν ύβρεις και απειλές.

 Ενδεικτικό του άσχημου κλίματος που εξακολουθεί να επικρατεί στην περιοχή είναι ότι η μία οικογένεια έχει ζητήσει από την άλλη να μην περνά ή να πλησιάζει μέλος της από τη γειτονιά της.

sxoleio_serres_tainia
ΕΛΛΑΔΑ

«Το έκανα για πλάκα»: Ένοχη η καθηγήτρια που φίμωσε 13χρονο μαθητή στις Σέρρες – Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 2 ετών

ekav_asthenoforo_1606_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: Νεκρός 25χρονος οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με νταλίκα

nikos_papandreou_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παπανδρέου: Το συνέδριο να ψηφίσει για τις συνεργασίες κατόπιν εκλογών, ο ίδιος ο αρχηγός βάζει θέμα εάν στις εκλογές δεν πάει καλά

anastasia athini (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Αναστασία Αθήνη σε ηλικία 77 ετών – Είχε χαστουκίσει την Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου

glyfada kakokairia
ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΔΕΔΔΗΕ απαντά στον δήμαρχο Γλυφάδας: Δεν φταίει το έργο υπογειοποίησης για την καταστροφή

nero new
ΕΛΛΑΔΑ

Υλίκη: Επιστρέφει το νερό στη λίμνη μετά τις βροχές και τα χιόνια

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Ελληνίδα φέρεται να την εντόπισε στο Βερολίνο

skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

matina-nikolaou-new
LIFESTYLE

Ματίνα Νικολάου: «Νομίζω ότι δεν αγαπήθηκα στον βαθμό που θα ήθελα στην προσωπική μου ζωή» (Video)

nikos androulakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Φαναράς αιφνιδίασε το ΠΑΣΟΚ

