Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες τη Δευτέρα – «Πορτοκαλί» προειδοποίηση και για την Αττική

Έκτακτο δελτίο καιρού για ισχυρές βροχές και καταιγίδες τη Δευτέρα εξέδωσε η ΕΜΥ το μεσημέρι της Κυριακής 25/1.

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν τη Δευτέρα (26-01-2026):

α. στη δυτική Ελλάδα μέχρι το μεσημέρι

β. στην ανατολική Μακεδονία από το πρωί και από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και πρόσκαιρα στη Θράκη

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα

δ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) από τις προμεσημβρινές ώρες

ε. στην Αττική από το πρωί μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες

