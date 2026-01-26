Δολοφονία Καμπανού: Αθώοι λόγω αμφιβολιών οι δύο κατηγορούμενοι για το επεισόδιο έξω από τα δικαστήρια

Αθωώθηκαν, λόγω αμφιβολιών, δυο άτομα (45 και 40 ετών), που είχαν παραπεμφθεί σε δίκη για εμπλοκή σε επεισόδιο, τον περασμένο Νοέμβριο, έξω από δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, ενόψει της εφετειακής δίκης για τον φόνο του Άλκη Καμπανού.

Το κατηγορητήριο τούς απέδιδε ότι συμμετείχαν σε ομάδα ατόμων που με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους επιτέθηκαν με καρέκλες κι άλλα αντικείμενα εναντίον ατόμων που κάθονταν στα σκαλιά των δικαστηρίων.

Κατηγορούνταν για διατάραξη κοινής ειρήνης, παράβαση του αθλητικού νόμου και απείθεια, κατά περίπτωση.

Και οι δύο, στις απολογίες τους αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στο επεισόδιο.

«Βρέθηκα ανάμεσα σε δυο ομάδες που πετούσαν καρέκλες. Έπεσε ένα καρεκλάκι στα πόδια μου. Το σήκωσα αλλά το άφησα και περπατώντας πήγα στη μηχανή μου. Δεν είχα πρόθεση να χτυπήσω κανέναν. Όλο αυτό έγινε σε δέκα δευτερόλεπτα», υποστήριξε ο 45χρονος, ενώ με τη σειρά του ο 40χρονος ανέφερε: «Αντιλήφθηκα ένα μπουλούκι πάνω στα σκαλοπάτια της κεντρικής εισόδου, με κράνη και μαύρα ρούχα. Έβριζαν, έφτυναν και τραμπούκιζαν. Τα ΜΑΤ φώναζαν “πίσω”. Έπεσαν και κάποια δακρυγόνα. Στην πρώτη έκκληση των αστυνομικών, σταμάτησα γιατί φοβήθηκα. Μετά γύρισα να μου βάλουν χειροπέδες. Δεν είχα πρόθεση να συμμετάσχω στο επεισόδιο».

