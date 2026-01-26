search
ΔΕΥΤΕΡΑ 26.01.2026 12:06
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.01.2026 10:17

Γάζα – Προκλητικά «παιχνίδια» Ισραήλ με τη Ράφα: Ανακοίνωσε «περιορισμένο ξανάνοιγμα» της συνοριακής διέλευσης

26.01.2026 10:17
rafah_gaza_new

«Περιορισμένο ξανάνοιγμα» της συνοριακής διέλευσης στη Ράφα, στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο, που προβλεπόταν να επαναλειτουργήσει βάσει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου, ανακοίνωσε το Ισραήλ.

«Στο πλαίσιο του σχεδίου 20 σημείου του προέδρου (των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ, το Ισραήλ αποδέχθηκε το περιορισμένο ξανάνοιγμα της συνοριακής διέλευσης στη Ράφα, αποκλειστικά για πεζούς, που θα υπόκειται σε ισραηλινό μηχανισμό πλήρους ελέγχου», ανέφερε το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου μέσω X.

Η συνοριακή διέλευση στη Ράφα ήταν και παραμένει σημαντικό σημείο εισόδου της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας. Τα Ηνωμένα Έθνη και η κοινότητα των ανθρωπιστικών οργανώσεων ασκούσε πίεση να ανοίξει ξανά εδώ και πολύ καιρό.

Αλλά παρότι εφαρμόζεται από τη 10η Οκτωβρίου συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, οι ισραηλινές αρχές δεν το έχουν επιτρέψει, επικαλούμενες ιδίως το ότι η Χαμάς δεν έχει ακόμη επαναπατρίσει το λείψανο του τελευταίου ομήρου που έχει απομείνει στη Λωρίδα της Γάζας, του χωροφύλακα Ραν Γκβιλί, καθώς και την ανάγκη να υπάρξει συντονισμός με την Αίγυπτο.

Χθες, ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν ότι οι απεσταλμένοι του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ, κάλεσαν τον πρωθυπουργό Νετανιάχου να ανοίξει ξανά τη Ράφα, χωρίς να περιμένει τον επαναπατρισμό του λειψάνου του Ραν Γκβιλί.

Η οικογένεια του στρατιωτικού είχε καλέσει τις ισραηλινές αρχές να μην εγκρίνουν τη δεύτερη φάση προτού να επιστραφεί το λείψανό του.

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ εναντίον… Ιστορίας: Τι πραγματικά ισχύει για τη Γροιλανδία

Μινεάπολη: «Κεραυνοί» Μπιλ Κλίντον κατά Τραμπ – «Σε κάθε βήμα οι υπεύθυνοι μας είπαν ψέματα»

Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 15 νεκροί και 28 αγνοούμενοι σε ναυάγιο φέρι (photos/videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
paris-hilton-new
LIFESTYLE

Πάρις Χίλτον για τη διάγνωσή της με Αντανακλαστική Συμπαθητική Δυστροφία: «Είναι σαν ένας δαίμονας στο μυαλό σου»

violanta_ekrixi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Αριστερά για Βιολάντα: «Η προστασία της ανθρώπινης ζωής στους χώρους εργασίας είναι αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της Πολιτείας και των εργοδοτών»

pneymoniokokkos new
ΥΓΕΙΑ

Πνευμονιόκοκκος: Ο «αόρατος» εχθρός των πνευμόνων και το εμβόλιο που σώζει ζωές

xaris_doukas_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Εγκαίνια νέου πάρκου στον Σταθμό Λαρίσης σε συνεργασία με τη ΔΕΗ

pirosvestiko-fotia-violanta
ΕΛΛΑΔΑ

«Λες και έπεσε πύραυλος»: Έρευνα για το αν τηρούνταν τα μέτρα ασφαλείας ζητά το Εργατικό Κέντρο (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitsiou
LIFESTYLE

Μαρία Κίτσιου: Το μεγαλύτερο τρολ των «Μελισσών» ήταν ο Λεωνίδας Κακούρης

Αναδρομικά: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται αυτή την εβδομάδα - Τι πρέπει να κάνουν όσοι μείνουν «εκτός» - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-«βόμβα»: Καταδίκη του ΕΦΚΑ για λάθος στη σύνταξη – Έκανε λανθασμένη ανακεφαλαίωση ενσήμων

ergostasio new
ΕΛΛΑΔΑ

Tραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρές τέσσερις εργαζόμενες από τη φωτιά στη Βιολάντα, αγωνία για μία αγνοούμενη - Έξι στο νοσοκομείο (video/photos)

nikos-syrigos-new
LIFESTYLE

Συρίγος για Βανδή: «Έχει πάρει δύο μεγάλες αποφάσεις που ήθελαν κότσια»

balaoura
LIFESTYLE

Γιολάντα Μπαλαούρα: «Μου είχε πει ότι "όταν ξεκινάς την καριέρα με Δαλιανίδη, δεν μπορείς να συνεχίσεις με Αγγελόπουλο"»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 26.01.2026 12:05
paris-hilton-new
LIFESTYLE

Πάρις Χίλτον για τη διάγνωσή της με Αντανακλαστική Συμπαθητική Δυστροφία: «Είναι σαν ένας δαίμονας στο μυαλό σου»

violanta_ekrixi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Αριστερά για Βιολάντα: «Η προστασία της ανθρώπινης ζωής στους χώρους εργασίας είναι αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της Πολιτείας και των εργοδοτών»

pneymoniokokkos new
ΥΓΕΙΑ

Πνευμονιόκοκκος: Ο «αόρατος» εχθρός των πνευμόνων και το εμβόλιο που σώζει ζωές

1 / 3