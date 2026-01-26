Γάζα – Προκλητικά «παιχνίδια» Ισραήλ με τη Ράφα: Ανακοίνωσε «περιορισμένο ξανάνοιγμα» της συνοριακής διέλευσης

«Περιορισμένο ξανάνοιγμα» της συνοριακής διέλευσης στη Ράφα, στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο, που προβλεπόταν να επαναλειτουργήσει βάσει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου, ανακοίνωσε το Ισραήλ.

«Στο πλαίσιο του σχεδίου 20 σημείου του προέδρου (των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ, το Ισραήλ αποδέχθηκε το περιορισμένο ξανάνοιγμα της συνοριακής διέλευσης στη Ράφα, αποκλειστικά για πεζούς, που θα υπόκειται σε ισραηλινό μηχανισμό πλήρους ελέγχου», ανέφερε το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου μέσω X.

Η συνοριακή διέλευση στη Ράφα ήταν και παραμένει σημαντικό σημείο εισόδου της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας. Τα Ηνωμένα Έθνη και η κοινότητα των ανθρωπιστικών οργανώσεων ασκούσε πίεση να ανοίξει ξανά εδώ και πολύ καιρό.

Αλλά παρότι εφαρμόζεται από τη 10η Οκτωβρίου συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, οι ισραηλινές αρχές δεν το έχουν επιτρέψει, επικαλούμενες ιδίως το ότι η Χαμάς δεν έχει ακόμη επαναπατρίσει το λείψανο του τελευταίου ομήρου που έχει απομείνει στη Λωρίδα της Γάζας, του χωροφύλακα Ραν Γκβιλί, καθώς και την ανάγκη να υπάρξει συντονισμός με την Αίγυπτο.

Χθες, ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν ότι οι απεσταλμένοι του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ, κάλεσαν τον πρωθυπουργό Νετανιάχου να ανοίξει ξανά τη Ράφα, χωρίς να περιμένει τον επαναπατρισμό του λειψάνου του Ραν Γκβιλί.

Η οικογένεια του στρατιωτικού είχε καλέσει τις ισραηλινές αρχές να μην εγκρίνουν τη δεύτερη φάση προτού να επιστραφεί το λείψανό του.

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ εναντίον… Ιστορίας: Τι πραγματικά ισχύει για τη Γροιλανδία

Μινεάπολη: «Κεραυνοί» Μπιλ Κλίντον κατά Τραμπ – «Σε κάθε βήμα οι υπεύθυνοι μας είπαν ψέματα»

Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 15 νεκροί και 28 αγνοούμενοι σε ναυάγιο φέρι (photos/videos)