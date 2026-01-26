search
LIFESTYLE

26.01.2026 09:35

Παίκτες στο αλβανικό Big Brother διασκεδάζουν με Κωνσταντίνο Αργυρό (Video)

26.01.2026 09:35
argiros-bigbrother-new

Με την τελευταία μεγάλη επιτυχία που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό ο Κωνσταντίνος Αργυρός διασκέδασαν οι παίκτες στο Big Brother της Αλβανίας.

Ο λόγος για το τραγούδι «Νερό» όπου ο Έλληνας τραγουδιστής συνεργάστηκε με τον αλβανικής καταγωγής Noizy και το οποίο βρίσκεται, ήδη, στο top5 των ραδιοφωνικών σταθμών της χώρας.

Άλλωστε, η επιτυχία του Κωνσταντίνου Αργυρού τόσο στη γείτονα χώρα όσο και γενικότερα στα Βαλκάνια είναι δεδομένη, με πολλά τραγούδια του να γίνονται viral εκεί και τον ίδιο να αποθεώνεται σε συναυλίες του.

Στο Big Brother της Αλβανίας, λοιπόν, οι κάμερες «έπιασαν» τους παίκτες σε μία πιο χαλαρή στιγμή να διασκεδάζουν στο σαλόνι του σπιτιού χορεύοντας και τραγουδώντας την τελευταία επιτυχία του Κωνσταντίνου Αργυρού.

@topchanneltvalbania

Momente pozitive në shtëpi, banorët kërcejnë në oborr

♬ original sound – Top Channel – Big Brother Vip

Το «Νερό» συνδυάζει ελληνικά, βαλκανικά και μοντέρνα στοιχεία σ’ ένα τραγούδι, τη μουσική του οποίου έγραψαν οι Oge και Engli Malluta. Οι στίχοι είναι του Κωνσταντίνου Αργυρού και του Noizy.

