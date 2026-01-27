search
ΕΛΛΑΔΑ

27.01.2026 23:34

Έφυγε από τη ζωή 55χρονος όταν έμαθε για το τροχαίο στη Ρουμανία

EKAB NEW

Ακόμη μία δυσάρεστη είδηση ήρθε να προστεθεί στην ήδη «μαύρη» μέρα που ζει η οικογένεια του ΠΑΟΚ. Ένας 55χρονος στη Λάρισα, όταν έμαθε για το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία, «έφυγε» από τη ζωή προδομένος από την καρδιά του.

Το μεσημέρι της Τρίτης (27/1) επτά φίλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους όταν το μίνι λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν με προορισμό τη Γαλλία για το παιχνίδι κόντρα στη Λιόν (29/1, 22:00), συγκρούστηκε με βυτιοφόρο που κουβαλούσε αλκοόλ. Τρεις άλλοι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν, ωστόσο όλοι τους είναι εκτός κινδύνου.

Όμως, στη Λάρισα, ένας άλλος οπαδός του ΠΑΟΚ δεν άντεξε όταν έμαθε τα τραγικά γεγονότα. Ο 55χρονος πιθανότατα είχε πρόβλημα με την καρδιά του και πληροφορίες θέλουν να είχε προγραμματίσει επέμβαση. Ωστόσο, τον πρόλαβαν τα γεγονότα με αποτέλεσμα να υποστεί καρδιακό επεισόδιο και να φύγει (και αυτός) πρόωρα από τη ζωή.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: 52χρονος ομολόγησε τη δολοφονία 46χρονης, που αγνοούνταν από το 2024 – Πιθανή εμπλοκή και σε δεύτερο φόνο

Γεωργιάδης για τραυματίες στη Ρουμανία: Και οι τρεις σε καλή κατάσταση, δεν υπάρχει διασωληνωμένος

Τρύπα σε σωλήνες προπανίου εντοπίστηκε στο υπόγειο του εργοστασίου «Βιολάντα» – Βαριές κατηγορίες στους 3 συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη

