Υπουργείο Αθλητισμού: «Μεσίστιες οι σημαίες στο Καυταντζόγλειο και στα ΕΑΚ σε ένδειξη πένθους»

Οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες στο Καυταντζόγλειο Στάδιο και σε όλα τα ΕΑΚ Θεσσαλονίκης, από αύριο μέχρι την εξόδιο ακολουθία των επτά νεαρών φιλάθλων του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στη Ρουμανία, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Βρούτσης εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη και τα συλλυπητήρια στις οικογένειες και στον σύλλογο, τονίζοντας ότι ο ελληνικός αθλητισμός πενθεί για την τραγική απώλεια.

Αναλυτικά:

«Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΕΝΘΕΙ!

Με βαθιά οδύνη και θλίψη όλοι Έλληνες μάθαμε την τραγική είδηση του θανατηφόρου τροχαίου με θύματα επτά νέα παιδιά φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Ο ελληνικός αθλητισμός πενθεί!

Ως υπουργός αθλητισμού εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες αλλά και τον ΠΑΟΚ, η σκέψη μας είναι μαζί τους σε αυτές τις αδιανόητα δύσκολες ώρες!

Οι σημαίες στο Καυταντζόγλειο και σε ολα τα αθλητικά κέντρα ΕΑΚ Θεσσαλονίκης από αύριο μέχρι και την εξόδιο ακολουθία των παιδιών μας θα κυματίζουν μεσίστιες ως ένδειξη πένθους!».

Διαβάστε επίσης:

Πηγές ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική: Η στρεψοδικία και η προπαγάνδα δεν έχουν όρια για τη ΝΔ και τους αήθεις εντολοδόχους της

Συγγνώμη ζήτησε ο Φειδίας Παναγιώτου για τα προσβλητικά σχόλια κατά Παραολυμπιακών αθλητών

Θλίψη στον πολιτικό κόσμο για το τραγικό δυστύχημα με τους 7 νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ