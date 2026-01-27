search
27.01.2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web

27.01.2026 23:02

Υπουργείο Αθλητισμού: «Μεσίστιες οι σημαίες στο Καυταντζόγλειο και στα ΕΑΚ σε ένδειξη πένθους»

27.01.2026 23:02
VROUTSIS

Οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες στο Καυταντζόγλειο Στάδιο και σε όλα τα ΕΑΚ Θεσσαλονίκης, από αύριο μέχρι την εξόδιο ακολουθία των επτά νεαρών φιλάθλων του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στη Ρουμανία, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Βρούτσης εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη και τα συλλυπητήρια στις οικογένειες και στον σύλλογο, τονίζοντας ότι ο ελληνικός αθλητισμός πενθεί για την τραγική απώλεια.

Αναλυτικά:

«Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΕΝΘΕΙ!

Με βαθιά οδύνη και θλίψη όλοι Έλληνες μάθαμε την τραγική είδηση του θανατηφόρου τροχαίου με θύματα επτά νέα παιδιά φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Ο ελληνικός αθλητισμός πενθεί!

Ως υπουργός αθλητισμού εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες αλλά και τον ΠΑΟΚ, η σκέψη μας είναι μαζί τους σε αυτές τις αδιανόητα δύσκολες ώρες!

Οι σημαίες στο Καυταντζόγλειο και σε ολα τα αθλητικά κέντρα ΕΑΚ Θεσσαλονίκης από αύριο μέχρι και την εξόδιο ακολουθία των παιδιών μας θα κυματίζουν μεσίστιες ως ένδειξη πένθους!».

