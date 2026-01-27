Κακοκαιρία στις ΗΠΑ: Στους 30 οι νεκροί από τον χιονιά – Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 200 εκατομμύρια Αμερικανοί (Photos/Videos)

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκονται περίπου 200 εκατoμμύρια Αμερικανοί οι οποίοι αντιμετώπισαν άλλη μια νύχτα με θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν και χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, μετά από την τεράστια καταιγίδα που έφερε ακόμη περισσότερο χιόνι τη Δευτέρα στη βορειοανατολική περιοχή και κάλυψε με πάγο τμήματα της νότιας περιοχής. Τουλάχιστον 30 θάνατοι αναφέρθηκαν σε πολιτείες που επλήγησαν από το έντονο κρύο.

Το βαθύ χιόνι – πάνω από 30 εκατοστά σε μια έκταση 2.100 χιλιομέτρων από το Αρκάνσας έως τη Νέα Αγγλία – σταμάτησε την κυκλοφορία, ακύρωσε πτήσεις και προκάλεσε το κλείσιμο πολλών σχολείων τη Δευτέρα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανέφερε ότι οι περιοχές βόρεια του Πίτσμπουργκ δέχτηκαν έως και 50 εκατοστά χιονιού και αντιμετώπισαν θερμοκρασίες που έφταναν τους -31 βαθμούς Κελσίου αργά το βράδυ της Δευτέρας έως την Τρίτη.

Το δριμύ ψύχος που έπληξε τα δύο τρίτα των ΗΠΑ δεν έδειχνε να υποχωρεί. Η μετεωρολογική υπηρεσία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι μια νέα εισροή αρκτικού αέρα αναμένεται να διατηρήσει τις θερμοκρασίες υπό το μηδέν σε περιοχές που έχουν ήδη καλυφθεί από χιόνι και πάγο. Οι μετεωρολόγοι ανέφεραν επίσης ότι είναι πιθανό μια άλλη χειμερινή καταιγίδα να πλήξει τμήματα της Ανατολικής Ακτής αυτό το Σαββατοκύριακο.

Ο αυξανόμενος αριθμός των νεκρών περιλαμβάνει δύο άτομα που χτυπήθηκαν από εκχιονιστικά μηχανήματα στη Μασαχουσέτη και το Οχάιο, θανατηφόρα ατυχήματα με έλκηθρα που σκότωσαν εφήβους στο Αρκάνσας και το Τέξας, και μια γυναίκα της οποίας το σώμα βρέθηκε καλυμμένο με χιόνι από την αστυνομία με σκύλους ανίχνευσης, αφού είχε δει για τελευταία φορά να φεύγει από ένα μπαρ στο Κάνσας. Στη Νέα Υόρκη, οι αρχές ανέφεραν ότι οκτώ άτομα βρέθηκαν νεκρά σε εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια του παγωμένου Σαββατοκύριακου.

Εκατοντάδες χιλιάδες διακοπές ρεύματος

Σύμφωνα με το poweroutage.com, το βράδυ της Δευτέρας υπήρχαν ακόμη περισσότερες από 560.000 διακοπές ρεύματος σε ολόκληρη τη χώρα. Οι περισσότερες από αυτές σημειώθηκαν στο Νότο, όπου οι καταιγίδες με παγωμένη βροχή που έπληξαν την περιοχή το Σαββατοκύριακο προκάλεσαν την πτώση κλαδιών δέντρων και ηλεκτροφόρων καλωδίων, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές διακοπές ρεύματος στο βόρειο Μισισιπή και σε τμήματα του Τενεσί. Οι αρχές προειδοποίησαν ότι η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες.

Στο Μισισιπή, οι αρχές έσπευσαν να προμηθεύσουν κρεβάτια, κουβέρτες, εμφιαλωμένο νερό και γεννήτριες σε σταθμούς θέρμανσης σε περιοχές που επλήγησαν σοβαρά από την χειρότερη καταιγίδα πάγου που έπληξε την πολιτεία από το 1994. Τουλάχιστον 14 σπίτια, μία επιχείρηση και 20 δημόσιοι δρόμοι υπέστησαν σοβαρές ζημιές, δήλωσε ο κυβερνήτης Τέιτ Ριβς το βράδυ της Δευτέρας.

Το Πανεπιστήμιο του Μισισιπή, όπου οι περισσότεροι φοιτητές παρέμειναν χωρίς ρεύμα τη Δευτέρα (26 Ιανουαρίου), ακύρωσε τα μαθήματα για όλη την εβδομάδα, καθώς το πανεπιστημιούπολη του Οξφόρδης παρέμεινε καλυμμένη με επικίνδυνο πάγο. Ο δήμαρχος του Οξφόρδης, Ρόμπιν Τέινχιλ, δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είχαν πέσει τόσα πολλά δέντρα, κλαδιά και ηλεκτροφόρα καλώδια που «φαίνεται σαν να πέρασε τυφώνας από κάθε δρόμο».

Στην περιοχή του Νάσβιλ, στο Τενεσί, η ηλεκτρική ενέργεια επανήλθε σε χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις τη Δευτέρα, ενώ περίπου 146.000 άλλα δεν είχαν ακόμη ρεύμα το βράδυ της Δευτέρας μετά από θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πολλά ξενοδοχεία γέμισαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από κατοίκους που εγκατέλειπαν τα σκοτεινά και παγωμένα σπίτια τους.

Ακυρώσεις πτήσεων

Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων flightaware.com, στις ΗΠΑ σημειώθηκαν περισσότερες από 12.000 καθυστερήσεις ή ακυρώσεις πτήσεων σε ολόκληρη τη χώρα τη Δευτέρα (26 Ιανουαρίου). Την Κυριακή, το 45% των πτήσεων στις ΗΠΑ ακυρώθηκαν, καθιστώντας την ημέρα αυτή την ημέρα με τις περισσότερες ακυρώσεις από την αρχή της πανδημίας COVID-19, σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης αεροπορικών δεδομένων Cirium.

Ο αντίκτυπος επεκτάθηκε πολύ πέρα από την εμβέλεια της καταιγίδας, καθώς σημαντικοί κόμβοι όπως το Διεθνές Αεροδρόμιο Ντάλας-Φορτ Γουόρθ επλήγησαν από την καταιγίδα, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθούν αεροπλάνα και πληρώματα πτήσεων. Πάνω από 8.000 πτήσεις ακυρώθηκαν καθώς μια μεγάλη χειμερινή καταιγίδα έπληξε μεγάλο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πάγωσε η Νέα Υόρκη

Η πόλη της Νέας Υόρκης γνώρισε την πιο χιονισμένη μέρα των τελευταίων ετών, με γειτονιές να καταγράφουν 20 έως 38 εκατοστά χιονιού. Αν και τα δημόσια σχολεία έκλεισαν, περίπου 500.000 μαθητές κλήθηκαν να συνδεθούν για online μαθήματα τη Δευτέρα. Το μεγαλύτερο δημόσιο σχολικό σύστημα της χώρας είδε τις χιονισμένες μέρες να εξαφανίζονται, αφού η εξ αποστάσεως μάθηση κέρδισε έδαφος κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού.

Εν τω μεταξύ, μετά την καταιγίδα ακολούθησε έντονος ψύχος. Οι κοινότητες σε ολόκληρη τη Μεσοδυτική, Νότια και Βορειοανατολική Αμερική ξύπνησαν τη Δευτέρα με θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν. Προβλέπεται ότι οι 48 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών θα έχουν τη χαμηλότερη μέση θερμοκρασία από τον Ιανουάριο του 2014, με -12,3° C.

Νεκροί από ψύχος

Στην Εμπορία του Κάνσας, η αστυνομία βρήκε μια 28χρονη δασκάλα νεκρή στο χιόνι, αφού την είχαν δει να φεύγει από ένα μπαρ χωρίς το παλτό και το κινητό της. Η αστυνομία ανέφερε ότι εκχιονιστικά μηχανήματα χτύπησαν δύο άτομα που έχασαν τη ζωή τους στο Νόργουντ της Μασαχουσέτης και στο Ντέιτον του Οχάιο. Το Αρκάνσας και το Τέξας ανέφεραν από δύο θανάτους το καθένα.

Η αιτία θανάτου των οκτώ ατόμων που βρέθηκαν έξω στη Νέα Υόρκη, καθώς οι θερμοκρασίες έπεσαν κατακόρυφα μεταξύ Σαββάτου και Δευτέρας το πρωί, παραμένει υπό έρευνα. Οι αρχές ανέφεραν τέσσερις θανάτους στο Τενεσί, τρεις θανάτους στη Λουιζιάνα και την Πενσυλβάνια, δύο θανάτους στο Μισισιπή και έναν στο Νιου Τζέρσεϊ, τη Νότια Καρολίνα και το Κεντάκι.

