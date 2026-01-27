Μελίσσια: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Δημοκρατίας μετά τη θραύση αγωγού της ΕΥΔΑΠ

Αποκαταστάθηκε στη μία μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης (27/1), η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στα Μελίσσια, μετά τη διακοπή που σημειώθηκε λόγω καθίζησης του οδοστρώματος εξαιτίας θραύσης κεντρικού αγωγού της ΕΥΔΑΠ.

Η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε το βράδυ της Δευτέρας (26/1) στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, από το ύψος της οδού 25ης Μαρτίου.

Στο σημείο έσπευσαν μηχανήματα έργου του Δήμου και της Πολιτικής Προστασίας όπου προχώρησαν σε εργασίες για την αποκατάσταση της ζημιάς, ενώ η ΕΥΔΑΠ διέκοψε την παροχή νερού και σε σπίτια της περιοχής.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί εάν το πρόβλημα προέκυψε λόγω της κακοκαιρίας.

