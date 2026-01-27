search
27.01.2026 08:42

Μελίσσια: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Δημοκρατίας μετά τη θραύση αγωγού της ΕΥΔΑΠ

27.01.2026 08:42
melissia_eydap_new
Πηγή: ΕΡΤ

Αποκαταστάθηκε στη μία μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης (27/1), η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στα Μελίσσια, μετά τη διακοπή που σημειώθηκε λόγω καθίζησης του οδοστρώματος εξαιτίας θραύσης κεντρικού αγωγού της ΕΥΔΑΠ.

Η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε το βράδυ της Δευτέρας (26/1) στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, από το ύψος της οδού 25ης Μαρτίου.

Στο σημείο έσπευσαν μηχανήματα έργου του Δήμου και της Πολιτικής Προστασίας όπου προχώρησαν σε εργασίες για την αποκατάσταση της ζημιάς, ενώ η ΕΥΔΑΠ διέκοψε την παροχή νερού και σε σπίτια της περιοχής.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί εάν το πρόβλημα προέκυψε λόγω της κακοκαιρίας.

ARXAIA_PEIRAIAS
ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Έκρυβε στο πατάρι μαρμάρινη στήλη του 4ου π.Χ. αιώνα (photo)

treno news
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Πεύκο έπεσε πάνω σε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Πύργος-Κατάκολο – Στο Νοσοκομείο ο μηχανοδηγός (Photos)

obesity_cancer_new
ΥΓΕΙΑ

Η παχυσαρκία σχετίζονται με τουλάχιστον 13 διαφορετικούς τύπους καρκίνου: Ποιος είναι ο πιο συχνός – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

katagma_gypsos
ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Με κάταγμα στο χέρι 11χρονος μαθητής – «Τον κυνήγησαν και τον έσπρωξαν»

ergazomenoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η «ανάσα» για τον ιδιωτικό τομέα: Πώς διαμορφώνονται οι μισθοί από τις αρχές του 2026

moumouri
LIFESTYLE

Ευαγγελία Μουμούρη: «Δεν μπορώ να είμαι η μητέρα της κόρης του συντρόφου μου»

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

Αναδρομικά: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται αυτή την εβδομάδα - Τι πρέπει να κάνουν όσοι μείνουν «εκτός» - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-«βόμβα»: Καταδίκη του ΕΦΚΑ για λάθος στη σύνταξη – Έκανε λανθασμένη ανακεφαλαίωση ενσήμων

augoustos-korto (1)
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ για την επέτειο γνωριμίας με τον σύζυγό του: «Σαν σήμερα άρχισε η αληθινή μου ζωή»

LNG SHIP
ΚΟΣΜΟΣ

ΝΥΤ: Η Ευρώπη άλλαξε εξάρτηση - Από το ρωσικό αέριο στο πανάκριβο αμερικανικό LNG και στο «πάνω χέρι» του Τραμπ

