Πατροκτονία στη Γλυφάδα: Mόλις 11 μέρες έμεινε στο Δρομοκαΐτειο μετά την αποφυλάκισή του ο 46χρονος (video)

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τη δολοφονία του 80χρονου στη Γλυφάδα από τον ίδιο τον γιο του που πριν από 12 χρόνια είχε σκοτώσει και τη μητέρα του.

Ο 46χρονος σήμερα δράστης, που έχει διαγνωστεί με βαριά ψυχική ασθένεια, έμεινε στη φυλακή μόλις 4 χρόνια για τη δολοφονία της μητέρας του.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά και αποκάλυψε σε ρεπορτάζ του ο ΣΚΑΪ ο άνδρας έπρεπε να παραμείνει με εισαγγελική εντολή στο Δρομοκαΐτειο, ωστόσο έμεινε μόλις 11 ημέρες, πριν επιστρέψει ξανά στην κοινωνία χωρίς στενή επιτήρηση.

Η πρώτη εισαγωγή του σε ψυχιατρική δομή έγινε το 2014, μετά τη δολοφονία της μητέρας του, όταν οδηγήθηκε στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κορυδαλλού.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2018 και μετά την αποφυλάκισή του οδηγήθηκε εκ νέου στο Δρομοκαΐτειο με εντολή για ακούσια νοσηλεία.

Εκεί παρέμεινε για 11 μέρες. Τον ίδιο χρόνο εμφάνισε ξανά αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά και μεταφέρθηκε εκ νέου στο Δρομοκαΐτειο με εντολή εισαγγελέα για ακούσια νοσηλεία όπου έμεινε μέσα για περίπου πέντε μήνες.

Ωστόσο, κάτω από συνθήκες που σήμερα ερευνώνται, έλαβε εξιτήριο και βγήκε και πάλι εκτός ψυχιατρικής δομής, επιστρέφοντας σε καθεστώς ελευθερίας με περιοριστικούς όρους.

Από εκείνο το σημείο και μετά, ο έλεγχος της κατάστασής του φαίνεται πως χαλάρωσε δραματικά.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, το 2023 ο δράστης μετακόμισε από το σπίτι του πατέρα του για να ζήσει μόνος του, μακριά από οποιαδήποτε καθημερινή εποπτεία. Κανείς δεν μπορεί σήμερα να απαντήσει με βεβαιότητα ποιος – και αν – παρακολουθούσε αν αυτός ο άνθρωπος λάμβανε πράγματι τη φαρμακευτική του αγωγή.

Οι γείτονες κάνουν λόγο για ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα, περιγράφοντας έναν άνθρωπο με βίαιη συμπεριφορά και προβλήματα ψυχικής υγείας, με την Αστυνομία να έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες της αποφυλάκισής του και στο τι οδήγησε στη νέα οικογενειακή τραγωδία.

