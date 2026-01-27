Το όχι Μητσοτάκη στην αλλαγή του εκλογικού νόμου, ο άνετος Δένδιας στου Βενιζέλου, η αδικία για Φαραντούρη, ο Αποστολάκης και η πρώιμη παρέμβαση Καρυστιανού

Καλημέρα σας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έσπευσε να κλείσει το ενδεχόμενο ευρύτερων αλλαγών στον εκλογικό νόμο και να ξεκαθαρίσει ότι η ρύθμιση για την επιστολική ψήφο στις εθνικές εκλογές και η ενιαία περιφέρεια για τους απόδημους, δεν προκαλεί άλλες μεταβολές του συστήματος.

Βλέπετε, η πίεση βουλευτών για αύξηση του ορίου εισόδου στη Βουλή, είναι ασφυκτική.

Αλλά ο πρωθυπουργός δεν υποκύπτει. Κι αφού δεν θα υποκύψει ούτε με αφορμή αυτές τις αλλαγές – με τις οποίες ευελπιστεί να φέρει σε δύσκολη θέση κάποια κόμματα – τότε πράγματι, θα πάμε στις εκλογές με το ίδιο σύστημα. Κι όποιος αντέξει…

Αλλαγές

Έγραφα χθες για τις αλλαγές έκπληξη που μπορεί να έχει ο ανασχηματισμός. Να συμπεριλάβει δηλαδή και υπουργούς που δεν περιμέναμε μέχρι πριν λίγο καιρό. Μαθαίνω τώρα ότι μπορεί να αγγίξει και… Μαξίμου. Όχι κατ’ ανάγκην υπουργούς εκεί. Υπάρχει ολόκληρος κύκλος συμβούλων και συνεργατών, που είναι στο Μαξίμου – όρεξη να έχει ο Μητσοτάκη να στείλει μηνύματα…

Ο… «άνετος» Δένδιας

Η πιο εντυπωσιακή πολιτική παρουσία από το γαλάζιο στρατόπεδο στο πάρτι του Κύκλου Ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου, ήταν αυτή του Νίκου Δένδια.

Ο υπουργός Άμυνας έμεινε αρκετή ώρα στην εκδήλωση του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ και έδειχνε ιδιαίτερα ευδιάθετος και… άνετος.

Τώρα, να σας πω ότι δεν άρχισαν κάποια να συζητούνται πιθανά και απίθανα πράγματα για την επομένη των εκλογών θα σας γελάσω και δεν το θέλω…

Τα σενάρια για Ευάγγελο Αποστολάκη

Σενάρια εμφανίζουν τον Ευάγγελο Αποστολάκη να κατεβαίνει υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στην Ανατολική Αττική.

Κάποια επιβεβαιωμένη πληροφορία για τον νέο κομματικό σταθμό του ναυάρχου δεν υπάρχει, για να είμαστε ακριβείς.

Το ότι θα βρεθεί απέναντι στον Μανώλη Χριστοδουλάκη στη συγκεκριμένη περιφέρεια, μπορεί και να μοιάζει πάντως σαν να θέλει να τερματίσει τη βουλευτική του καριέρα κάπως άδοξα…

Πράσινος αλγόριθμος

Στο μεταξύ, οι πλευρές Γερουλάνου και Δούκα αντέδρασαν, λέει, έντονα στο σχέδιο της Χαριλάου Τρικούπη για εφαρμογή ενός αλγόριθμου με τον οποίο θα προσδιοριστεί η εκλογή συνέδρων, το μέτρο αντιπροσώπευσης και διάφορα τέτοια.

Το ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ακούγεται περίεργο να μιλάνε για… αλγόριθμο σε προετοιμασία συνεδρίου. Λες και είναι περίπλοκο να δουν τον αριθμό των μελών, να προσδιορίσουν ένα μέτρο εκλογής και να προχωρήσουν χωρίς τριβές.

Το άλλο ενδιαφέρον είναι ότι Δουκικοί και Γερουλανικοί αντιλαμβανόμενοι το κίνδυνο μήπως το συνέδριο έχει κριθεί πριν καν εκλεγούν οι σύνεδροι, υιοθετούν κοινή στάση και κατά κάποιο τρόπο συνεργάζονται…

Δύο μέτρα και δύο σταθμά

Τον Νικόλα τον Φαραντούρη τον διέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ περίπου… νύχτα και πριν βγάλει κιχ ο άνθρωπος – να πει δηλαδή τι εννοούσε όταν έλεγε καλώς να ορίσει το κόμμα της Καρυστιανού. Τον διέγραψε με αφορμή μία φήμη ότι ήταν έτοιμος να πάει στο νέο κόμμα. Ούτε επιτροπές δεοντολογίας, ούτε άλλα όργανα συνεδρίασαν – προφανώς θεωρήθηκαν περιττές λεπτομέρειες όλα αυτά.

Στην περίπτωση όμως της Νίνας Κασιμάτη, που βοά η πλάση όλη (έστω η πράσινη πλάση) δεν κουνιέται φύλλο στην Κουμουνδούρου. Μάλλον περιμένουν να την ανακοινώσει πρώτα το ΠΑΣΟΚ και μετά να την… καλέσουν για να τη ρωτήσουν τι συμβαίνει.

Δεν είμαστε υπέρ των διαγραφών, αλίμονο. Μεγάλα παιδιά είναι όλοι τους, ας πάρουν και κάνα συναινετικό διαζύγιο – δεν θα νομοθετήσει αντίθετα ο Φλωρίδης, δεν υπάρχει φόβος!

Αλλά, τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά δεν αρέσουν ούτε στο θεό, ούτε στον διάβολο, να τα λέμε αυτά.

Σκληρές κουβέντες, αρχηγική εμφάνιση

Η Μαρία Καρυστιανού συμπεριφέρεται ήδη ως αρχηγός κόμματος, πρέπει να σας πω.

Μάλιστα η χθεσινή παρέμβασή της ήταν για τα εθνικά θέματα και την επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν. Ζήτησε από τον πρωθυπουργό να πει την ατζέντα για να κρίνει (η ίδια, αλλά μάλλον και οι συνεργάτες της, που προφανώς αποτελούν τον πυρήνα του υπό ίδρυση κόμματος) εάν πρέπει να γίνει αυτή η συνάντηση.

Η μετάβαση μοιάζει θεαματική και απότομη. Από το πεδίο των Τεμπών στο αμιγώς πολιτικό σκηνικό.

Και μάλιστα με σκληρά αντιπολιτευτικές θέσεις και στα κεντρικά ζητήματα, όπως είναι τα εθνικά. Μιλά ακόμα και για «εθνική προδοσία» εάν υπάρξει «οποιαδήποτε απεμπόληση των δικαιωμάτων της χώρας και της διατήρησης της εθνικής κυριαρχίας».

Άρα θεωρεί εκ των προτέρων ότι ο Μητσοτάκης μπορεί να συμφωνήσει σε «απεμπόληση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων».

– Η πληροφορία από μία μέτρηση που έγινε μετά την δήλωσή της για τις αμβλώσεις πάντως και με σκοπό να μετρήσει τις πρώτες επιπτώσεις αυτής της δήλωσης, δείχνει ότι δεν υπέστη κάποιο σοβαρό πλήγμα.

Ασφαλιστικοί γάμοι: το επόμενο χαρτί της Εθνικής

Ο χάρτης των «γάμων» ανάμεσα σε τράπεζες και ασφαλιστικές ακόμη δεν έχει πάρει οριστικό σχήμα. Αν εξαιρέσει κανείς την Τράπεζα Πειραιώς, που έχει πλέον στο χαρτοφυλάκιό της την Εθνική Ασφαλιστική, οι υπόλοιποι παίκτες δεν αποκλείεται να αναζητήσουν δικές τους κινήσεις, είτε για να κλείσουν κενά στο bancassurance είτε για να ενισχύσουν προμήθειες και δίκτυα.

Το ενδιαφέρον, πάντως, παραμένει καρφωμένο στην Εθνική Τράπεζα. Κυκλοφορούν πολλά σενάρια και οι «διαρροές» δίνουν και παίρνουν, με τις κλασικές αναφορές σε μειοψηφικές συμμετοχές σε μεγάλους διεθνείς ομίλους, όπως η NN ή η Ergo. Όμως καλά πληροφορημένες πηγές λένε ότι δεν πρέπει να θεωρούνται δεδομένα τα «βολικά» σχήματα — ούτε να διαβάζονται ως «τελειωμένη υπόθεση».

Με άλλα λόγια: μην αποκλείετε ένα μπαμ. Όχι απαραίτητα άμεσα, αλλά ως κίνηση που μπορεί να αιφνιδιάσει όσους έχουν προεξοφλήσει ότι η Εθνική θα αρκεστεί σε μια χαμηλού ρίσκου μειοψηφία. Άλλωστε, όταν κλείνουν μεγάλα deals, σπάνια προαναγγέλλονται. Η αγορά έχει ακόμη επεισόδια.

