Χανιά: Καταδικάστηκε ο μεθυσμένος οδηγός που έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα με γονείς και παιδιά έξω από σχολείο

Σε ποινή φυλάκισης 11 μηνών και 15 ημερών με αναστολή καταδικάστηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων ο 48χρονος οδηγός που, υπό την επήρεια αλκοόλ, έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε σταθμευμένα οχήματα έξω από δημοτικό σχολείο.

Στον 48χρονο επιβλήθηκε και πρόστιμο ύψους 500 ευρώ, ενώ υποχρεώνεται να παρακολουθήσει και να ολοκληρώσει πλήρες πρόγραμμα απεξάρτησης από το αλκοόλ, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ισχυρίστηκε ότι πάτησε απότομα το γκάζι «από λάθος»

Ενώπιον του δικαστηρίου ο 48χρονος οδηγός, που είναι πατέρας τεσσάρων ανήλικων παιδιών, είπε πως αναγνωρίζει το λάθος του και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του 10χρονου μαθητή που τραυματίστηκε ελαφρά κατά το συμβάν.

Ο ίδιος σημείωσε ότι είχε πάει στο σχολείο για να παραλάβει την κόρη του, και ισχυρίστηκε ότι πάτησε απότομα το γκάζι «από λάθος».

Η εισαγγελέας της έδρας, από την πλευρά της, τόνισε πως από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν θύματα, αφού την ώρα του τροχαίου βρίσκονταν πολλά παιδιά στο σημείο, αλλά και οι γονείς τους, που είχαν πάει να τα πάρουν από το σχολείο.

Η εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την ενοχή του 48χρονου και την αναγνώριση του ελαφρυντικού του πρότερου σύννομου βίου.

Διαβάστε επίσης:

«Δεν έχασα στιγμή τις αισθήσεις μου, ήμασταν σαν αδέλφια» – Η μαρτυρία ενός τραυματία της τραγωδίας με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία

Κακοκαιρία «Kristin»: Καμπανάκι από την Πολιτική Προστασία – Οι 8 περιοχές που θα «χτυπήσει» – Συναγερμός και για την Αττική

Σε ΜΕΘ στο Παίδων 4χρονο αγοράκι με γρίπη