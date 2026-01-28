search
ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 15:05
ΕΛΛΑΔΑ

28.01.2026 13:35

Λάρισα: Ζήτησαν από 15χρονο 500 ευρώ για να μην τον χτυπήσουν και του επιτέθηκαν όταν δεν «υπάκουσε»

28.01.2026 13:35
BULLYING

Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό βίας με θύμα ανήλικο σημειώθηκε, αυτήν τη φορά, στη Λάρισα, με εμπλεκόμενους δύο 21χρονους.

Σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, ένας 15χρονος κατήγγειλε στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας ότι δέχθηκε τηλεφώνημα από έναν εκ των δύο 21χρονων, ο οποίος τον απείλησε πως αν δεν του δώσει 500 ευρώ, θα έστελνε άτομα να τον τραυματίσουν και να τον αφήσουν ανάπηρο.

Ο ανήλικος δεν υπέκυψε στον εκβιασμό, ωστόσο το περασμένο Σάββατο δέχθηκε επίθεση από τον δεύτερο 21χρονο, ο οποίος του ζήτησε εκ νέου τα χρήματα. Από την επίθεση ο 15χρονος τραυματίστηκε ελαφρά.

Στο σημείο επενέβησαν αστυνομικοί, οι οποίοι συνέλαβαν τον 21χρονο.

Παράλληλα, αναζητείται ο δεύτερος 21χρονος, που φέρεται να είχε κάνει το απειλητικό τηλεφώνημα.

(Πηγή: onlarissa.gr)

