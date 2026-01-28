search
28.01.2026 13:09

Παντελής Θαλασσινός – Όλγα Βενέτη: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

28.01.2026 13:09
Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ με τίτλο «Ν’ αγαπάς» θα χαρίσουν στο κοινό ο Παντελής Θαλασσινός και η Όλγα Βενέτη, την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου.

Δύο καλλιτέχνες, δύο φίλοι, με κοινό παρονομαστή την αγάπη τους για το ποιοτικό ελληνικό τραγούδι, ενώνουν τις φωνές και τις διαφορετικές μουσικές τους διαδρομές και ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή του Άλσους για μια μουσική συνάντηση που λειτουργεί σαν αληθινή κατάθεση ψυχής. Ένα πρόγραμμα που βασίζεται στην ουσία του ελληνικού τραγουδιού: τη μελωδία, τον λόγο και το συναίσθημα.

Ο Παντελής Θαλασσινός, με το πολυετές και διαχρονικό έργο του, και η Όλγα Βενέτη με τη χαρακτηριστική φωνή και τη δυναμική σκηνική παρουσία της, παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα με αγαπημένα τραγούδια από το προσωπικό τους ρεπερτόριο, αλλά και επιλογές που τους σημάδεψαν καλλιτεχνικά, δημιουργώντας αναπάντεχες και ουσιαστικές μουσικές συναντήσεις. Τραγούδια που λέγονται χαμηλόφωνα, αλλά ακούγονται δυνατά.

Το Θέατρο Άλσος ΔΕΗ, ένας χώρος άρρηκτα συνδεδεμένος με τη ζωντανή μουσική και την καλλιτεχνική έκφραση, γίνεται το ιδανικό σκηνικό για αυτή τη συνάντηση και φιλοξενεί αυτή τη βραδιά προσφέροντας στο κοινό μια εμπειρία αυθεντική και ανθρώπινη, γεμάτη αλήθεια και συναίσθημα.

Μια μουσική βραδιά που αξίζει να ζήσετε!

  • ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ ΔΕΗ: Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως

