Συναγερμός για τα εργατικά δυστυχήματα, η αυτοδυναμία και ο χρόνος των εκλογών, οι παρεμβάσεις της Καρυστιανού, οι 9 της ΝΕΑΡ ενόψει Τσίπρα και η Διαμαντοπούλου

Καλημέρα σας

Η κυβέρνηση κάνει στροφή στην καθημερινότητα – πιάνει όντως θέματα που ταλαιπωρούν τον πολίτη, όπως το κυκλοφοριακό στο λεκανοπέδιο της Αττικής (σύσκεψη στο Μαξίμου την Τετάρτη) και άλλα. Θετική ατζέντα λοιπόν.

Περιμένω να ασχοληθεί περισσότερο, και ελπίζω να το κάνει, με την ασφάλεια στην εργασία.

Η τραγωδία στα Τρίκαλα ανέδειξε με τον πιο δραματικό τρόπο το μαύρο ρεκόρ με το οποίο έκλεισε το 2025: Πάνω από 200 νεκροί σε εργατικά δυστυχήματα και χιλιάδες ατυχήματα σε χώρους εργασίας.

Μάλιστα η κατάσταση επιδεινώνεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια.

Μήπως να σημάνει συναγερμός, διότι πάμε για μία ακόμα θλιβερή πρωτιά στην Ευρώπη;

Η αυτοδυναμία και ο χρόνος των εκλογών

Θέλοντας και μη η κυβέρνηση πυροδότησε την εκλογολογία – έστω και χαμηλής έντασης σχετικά – με τις αλλαγές στον εκλογικό νόμο.

Έστω κι αν αυτές οι αλλαγές αφορούν στην εκλογή βουλευτών του απόδημου ελληνισμού και στην επέκταση της επιστολικής ψήφους στις εθνικές εκλογές.

Ήδη η κυβέρνηση διατύπωσε δια του Παύλου Μαρινάκη τον κεντρικό εκλογικό στόχο και το βασικό δίλημμα: Αυτοδυναμία της ΝΔ από τη μία και ένα ομιχλώδες μέτωπο απέναντι υπό τον τίτλο «προοδευτικές δυνάμεις» – που μένει να προσδιοριστούν όπως είπε.

Έτσι λοιπόν θα πάει η ΝΔ στις κάλπες. Πιέζοντας όσο γίνεται με ένα «όπλο»: Ότι διατυπώνει την πιο «καθαρή» προοπτική. Ακόμα κι αν αυτή δεν φαντάζει και τόσο ρεαλιστική αυτή την ώρα – με ποσοστά κάτω από 30% στις δημοσκοπήσεις είναι δύσκολο το εγχείρημα.

Όσο για το χρόνο των εκλογών, όσοι πιστεύουν στις διαβεβαιώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη περί καλπών την άνοιξη του 2027, λένε ότι ο πρωθυπουργός έχει κυκλώσει και την ημερομηνία της πρώτης αναμέτρησης: Την Κυριακή των Βαΐων, 25 Απριλίου. Με τις διερευνητικές εντολές δηλαδή να εξελίσσονται την εβδομάδα των παθών! Έχει ενδιαφέροντες συμβολισμούς το όλο σκηνικό, αλλά μάλλον είναι αργά – λόγω της προεδρίας στην ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο.

Το πιο πιθανό είναι – εφόσον τηρηθεί η δέσμευση για άνοιξη του 2027 – να στηθούν κάλπες στις 15 Μαρτίου ή σε κάποια Κυριακή κοντά σε αυτή.

Οι παρεμβάσεις της Καρυστιανού

Πυκνώνει τις δημόσιες παρεμβάσεις της η Μαρία Καρυστιανού.

Μίλησε για την επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν, έκανε ανάρτηση και για την τραγωδία στα Τρίκαλα με τις πέντε εργάτριες που έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη του εργοστασίου Βιολάντα.

Τι σημαίνουν αυτές οι παρεμβάσεις, ενώ ακόμα δεν έχει κάνει κόμμα; Μα, ότι θα κάνει κόμμα σύντομα.

Προφανώς ο σχεδιασμός της δεν μπορεί να είναι ότι θα παρεμβαίνει για πολύ καιρό ως απλή πολίτης. Το πιο λογικό και αναμενόμενο είναι να αναλάβει την πρωτοβουλία ίδρυσης πολιτικού φορέα γρήγορα και πάντως πριν τον Αλέξη Τσίπρα.

Οι κινήσεις της, τα θέματα για τα οποία μιλάει, ο τρόπος που επιλέξει να εμφανιστεί, μα και η «ήπια» διαχείριση του θορύβου με τη δήλωση για τις αμβλώσεις, δείχνουν ότι συμβουλεύεται ειδικούς. Είτε της πολιτικής, είτε της επικοινωνίας – είτε και των δύο τομέων. Κάτι που κυκλοφορεί και ακούγεται περί «Αμερικανών ειδικών» δεν το γνωρίζω και γι’ αυτό δεν το υιοθετώ.

Οι 9 της ΝΕΑΡ στην αναμονή και ο Τσίπρας με το σκωτσέζικο ντους

Στο μεταξύ, μιας και ο λόγος για τον Αλέξη Τσίπρα, οι διεργασίες μοιάζουν με… σκωτσέζικο ντους. Πότε κρύο, πότε ζέστη.

Και προχωράνε δηλαδή, αλλά και το δικό τους, τον αργό ρυθμό έχουν.

Το πράγμα πήγε να μπερδευτεί με το συνέδριο της Νέας Αριστεράς, που παραλίγο να καταλήξει σε διάσπαση. Τελικά η ρήξη αποφεύχθηκε, καθώς κρίθηκε ότι δεν είχε νόημα να σπάσει το σχήμα, πριν ξεκαθαρίσουν τα πράγματα με τον πρόεδρο Αλέξη, αλλά και τα… περιθώρια, που μπορεί να έχει ο Νίκος Ανδρουλάκης να τους προτείνει συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ.

Να προτείνει δηλαδή στους 9 βουλευτές (από τους 11) που ψάχνουν πώς θα διαμορφώσουν την επόμενη ημέρα – καθότι το εγχείρημα της ΝΕΑΡ δεν περπατάει – να κινηθούν προς το Κίνημα. Δύσκολο όμως.

Ο ιδεατός τελικός προορισμός για τους 9 είναι ένας μεγάλος συμμαχικός σχηματισμός στην κεντροαριστερά. Αυτός δεν είναι έτοιμος. Ούτε θα είναι έτοιμος σύντομα. Άρα, τουλάχιστον μέχρι να φτιάξει κόμμα ο Τσίπρας, τα πράγματα στη ΝΕΑΡ θα είναι όπως είναι σήμερα: Μεταξύ περιμένουμε και… ξανά περιμένουμε!

Μία διευκρίνιση και τρεις απορίες

Η Άννα Διαμαντοπούλου προσπάθησε να τη σβήσει τη φωτιά που η ίδια είχε ανάψει με πρόσφατες δηλώσεις της γύρω από τις ενεργειακές συμφωνίες της χώρας. Εξήγησε ότι μιλούσε για την Ευρώπη, όχι για την Ελλάδα.

Δεκτή η διευκρίνιση, αλλά όταν φτάνεις να χρειάζεσαι δύο, τρεις συνεντεύξεις για να εξηγήσεις τι εννοούσες, κάπου, κάτι έχει χαθεί.

Παρεμπιπτόντως η επίτροπος Άννα δεν ανακοίνωσε, λέει, υποψηφιότητα, για τις βουλευτικές εκλογές. Απλά εξέφρασε την πρόθεσή της να πάει στο νότιο τομέα της Β’ Αθήνας . Άραγε το ξέρουν όσοι ήδη τρέχουν στην περιφέρεια για λογαριασμό της;

δεν ανακοίνωσε, λέει, υποψηφιότητα, για τις βουλευτικές εκλογές. Απλά εξέφρασε την πρόθεσή της να πάει στο . Άραγε το ξέρουν όσοι ήδη τρέχουν στην περιφέρεια για λογαριασμό της; Επίσης παρεμπιπτόντως, εξ όσων είπε χθες στο Action24, φαίνεται να την ενοχλεί την επίτροπο Άννα η ενασχόληση του ΠΑΣΟΚ με το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Μήπως έχει την άποψη να μην γίνει συνέδριο να ξεμπερδεύουμε με αυτή τη… «φασαρία»;

Μήπως έχει την άποψη να μην γίνει συνέδριο να ξεμπερδεύουμε με αυτή τη… «φασαρία»; Και ξανά παρεμπιπτόντως τι ακριβώς εννοεί όταν λέει ότι δεν μπορεί να συνεργαστεί με τη ΝΔ το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματικής αντιπολίτευση; Δηλαδή εάν έρθει τρίτο θα μπορεί κι ας δεν πρέπει πολιτικά και ηθικά να συνεργαστεί;

Το στοίχημα της Euronext στο Χρηματιστήριο

Εντυπωσιακό προαναγγέλλεται –τουλάχιστον στα λόγια– το επόμενο διάστημα για το Χρηματιστήριο, αν κρίνει κανείς από την αισιοδοξία που εκπέμπουν κύκλοι της Euronext. Στα επιτελεία της ευρωπαϊκής πλατφόρμας θεωρούν πως έχει έρθει η στιγμή να αποδείξουν και στον πιο δύσπιστο ότι η απορρόφηση της ΕΧΑΕ δεν ήταν απλώς μια καλή επιχειρηματική κίνηση, αλλά μια εξέλιξη που θα δικαιώσει τους μετόχους στην πράξη. Το στοίχημα, βέβαια, μόνο εύκολο δεν είναι, καθώς στην αγορά η καχυποψία περισσεύει και οι υποσχέσεις κρίνονται με το μικροσκόπιο.

Το πώς ακριβώς σκοπεύουν να αλλάξουν το κλίμα παραμένει προς το παρόν ασαφές. Επισήμως αποφεύγονται οι μεγάλες κουβέντες, ανεπίσημα όμως τα πηγαδάκια δίνουν και παίρνουν. Κάποιοι μυημένοι λένε ότι ένα πρώτο, χειροπιαστό βήμα θα μπορούσε να είναι η μείωση των προμηθειών, κίνηση που θα έστελνε μήνυμα «καλής θέλησης» τόσο στους επενδυτές όσο και στους εγχώριους παίκτες της αγοράς. Άλλοι κρατούν μικρό καλάθι, υπενθυμίζοντας ότι στο Χρηματιστήριο οι προσδοκίες συχνά φουσκώνουν πιο γρήγορα απ’ ό,τι τα αποτελέσματα. Το ερώτημα παραμένει: θα περάσουμε από τα λόγια στις πράξεις ή θα μείνουμε στις διαρροές; Το ταμπλό, όπως πάντα, θα έχει τον τελευταίο λόγο.

Διαβάστε επίσης:

Το όχι Μητσοτάκη στην αλλαγή του εκλογικού νόμου, ο άνετος Δένδιας στου Βενιζέλου, η αδικία για Φαραντούρη, ο Αποστολάκης και η πρώιμη παρέμβαση Καρυστιανού

Χάρης Δούκας: Ψήφισμα στο συνέδριο για «όχι» στη ΝΔ, δεν είμαστε κόμμα «κίντερ-έκπληξη» – Η πρόταση για διάλογο δεν αφορά στον Τσίπρα (Video)

Συλλυπητήρια για την τραγωδία στη «Βιολάντα» από την αμερικανική πρεσβεία