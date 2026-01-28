search
ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

28.01.2026

Τσίπρας για την τραγωδία στη Ρουμανία: «Στεκόμαστε πλάι στα σπίτια που ορφάνεψαν, πλάι στον ΠΑΟΚ και στους χιλιάδες φίλους του»

Τη συμπαράσταση του στις οικογένειες των οπαδών του ΠΑΟΚ που βρήκαν τραγικό θάνατο στο τροχαίο στη Ρουμανία εξέφρασε με ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας.

«Όταν εφτά νέοι άνθρωποι, που ξεκίνησαν ένα ταξίδι χαράς, για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα, χάνουν τη ζωή τους, οι λέξεις χάνουν τη σημασία τους.

Στεκόμαστε όλοι, αυτές τις δύσκολες στιγμές, πλάι στα σπίτια που ορφάνεψαν, πλάι στον ΠΑΟΚ και στους χιλιάδες φίλους του» έγραψε ο πρώην πρωθυπουργός.

