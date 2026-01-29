Διεύρυνση μετ΄εμποδίων στο ΠΑΣΟΚ και με «εξομολόγηση»

Στο ΠΑΣΟΚ έχουν ρίξει όλο τους το βάρος στην διεύρυνση με πρόσωπα προκειμένου να δοθεί το μήνυμα ότι αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί τον κορμό της προοδευτικής παράταξης. Μέσω της διεύρυνσης περιμένουν και μια τόνωση ικανή να κινήσει προς τα πάνω την «βελόνα» των ποσοστών.

Γνωρίζουν άλλωστε στην Χαριλάου Τρικούπη ότι η συνεργασία με κόμματα της κεντροαριστεράς μέσω του προσκλητηρίου του ΠΑΣΟΚ, είναι πολύ πιο σύνθετη και μακρινή υπόθεση. Με αυτά τα δεδομένα στο τραπέζι υπάρχουν ήδη ονόματα για τα οποία φουντώνουν τα σενάρια. Σε αυτή την φάση κυριαρχούν αυτό της Νίνας Κασιμάτη που είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και του ανεξάρτητου εδώ και καιρό βουλευτή Ευάγγελου Αποστολάκη.

Η περίπτωση του ναυάρχου είναι εύκολη καθώς σε περίπτωση που θελήσει να ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ δεν θα βρεί εμπόδια. Τα δύσκολα ξεκινούν με την Νίνα Κασιμάτη. Η πλευρά των παπανδρεϊκών φρόντισε να το κάνει σαφές, με το μήνυμα που έδωσε μέσω του Action 24 ο Φίλιππος Σαχινίδης. Ο πρώην Υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης Παπανδρέου θύμισε ότι είχε κάνει δήλωση στο παρελθόν πως στενοχωρήθηκε που δεν σκοτώθηκε ο Γιώργος Παπανδρέου και πρόσθεσε ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στη ζωή, στις απόψεις που διατυπώνουμε. Μάλιστα για το αν θα γίνει δεκτή, απάντησε ρίχνοντας «βόμβες». «Θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Όλες οι πόρτες είναι ανοιχτές, αλλά θα πρέπει άνθρωποι που διατύπωσαν απόψεις για το ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν να ζητήσουν άφεση αμαρτιών, να εξομολογηθούν και βεβαίως να τους δεχτούμε. Ως χριστιανός ορθόδοξος πιστεύω και στην άφεση αμαρτιών. Να περάσουν και να πουν κάναμε τεράστιο λάθος, να πουν ότι εμείς που υπερασπιστήκαμε τη χώρα δεν ήμασταν προδότες και μετά είναι ευπρόσδεκτοι» υπογράμμισε. Παράλληλα διαφώνησε και με τον Κώστα Σκανδαλίδη που είναι υπεύθυνος της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ για την σύγκριση της Νίνας Κασιμάτη με το παράδειγμα του Γεώργιου Μαύρου. «Διαφωνώ με αυτούς που προσπαθούν να συγκρίνουν τον Γεώργιο Μαύρο με την Νίνα Κασιμάτη. Ο Γεώργιος Μαύρος ηγήθηκε ενός κόμματος που πήρε 20% στις εκλογές. Ο Μαύρος δεν είπε ποτέ ότι στενοχωριέται που δεν πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου» σημείωσε.

Την ίδια ώρα επιφυλάξεις για την επιστροφή στελεχών που όπως είπε έχουν πληγώσει στο παρελθόν το ΠΑΣΟΚ, εμφανίστηκε σε συνέντευξη του στο Kontra ο Παύλος Γερουλάνος. Ενώ ο Χάρης Δούκας επιμένει ότι για να έρθουν βουλευτές από άλλα κόμματα θα πρέπει να έχουν αφήσει πρώτα τις έδρες τους. Η συνταγή Ανδρουλάκη για εισροές στελεχών χωρίς face control δείχνει να συναντά ισχυρές αντιστάσεις.

Από την πλευρά της η Άννα Διαμαντοπούλου τονίζει ότι στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ δεν θα υπάρξει προσκλητήριο στην Ζωή Κωνσταντοπούλου για την συζήτηση με εκπροσώπους προοδευτικών κομμάτων που θα επικεντρωθεί στη Συνταγματική Αναθεώρηση. Επισήμως πάντως μέχρι τώρα στην Χαριλάου Τρικούπη απαντούν ότι το προσκλητήριο θα αφορά σίγουρα τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά, αλλά δεν έχει ακόμα σχηματοποιηθεί οριστικά.

Όπως όλα δείχνουν η διεύρυνση δεν είναι βέβαιο ότι θα αποδώσει καρπούς να κινήσουν προς τα πάνω την βελόνα, αλλά για να γίνει θα χρειαστεί προσπέραση εμποδίων από τον Νίκο Ανδρουλάκη και ίσως και «εξομολόγηση» από όσους είχαν επιτεθεί στο παρελθόν στο ΠΑΣΟΚ.

