ΕΛΛΑΔΑ

29.01.2026 11:18

Υπουργείο Παιδείας: Τι ισχύει με τις απουσίες μαθητών με γρίπη και άλλες ιογενείς λοιμώξεις – Πώς θα δικαιολογούνται

29.01.2026 11:18
mathitis new

Να καταχωρίζονται, χωρίς να προσμετρώνται, οι απουσίες έως πέντε εργάσιμων ημερών που οφείλονται στη γρίπη και τις εποχικές ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού, από τις 24 Νοεμβρίου έως και τις 30 Απριλίου, προβλέπει εγκύκλιος της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη.

Η νέα εγκύκλιος εστάλη στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλης της χώρας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ο Σύλλογος Διδασκόντων, αποφασίζει να καταχωρίζει αλλά να μην προσμετρά τις εν λόγω απουσίες, κατόπιν προσκόμισης, από τις/τους ενδιαφερόμενες/ους, μίας πρόσφατης βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Οι απουσίες αυτές είναι πέραν του προβλεπόμενου από τις γενικότερες ή ειδικότερες διατάξεις αριθμού απουσιών.

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, προκειμένου να συμβάλλει στον περιορισμό της μετάδοσης των αναπνευστικών λοιμώξεων και της προστασίας της δημόσιας υγείας, απέστειλε οδηγία στα σχολεία όλης της χώρας, στη βάση εισήγησης του υπουργείου Υγείας, η οποία λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία του ΕΟΔΥ που προκύπτουν από:

  • τις επιδημιολογικές καμπύλες και τα εργαστηριακά ευρήματα των τελευταίων ετών μετά την πανδημία, σύμφωνα με τα οποία η επιδημική δραστηριότητα των ιογενών λοιμώξεων αναπνευστικού αρχίζει αρχές Δεκεμβρίου και συνεχίζεται μέχρι τέλος Απριλίου,
  • τα επιδημιολογικά δεδομένα για την τρέχουσα περίοδο 2025-2026 του ΕΟΔΥ, σύμφωνα με τα οποία η δραστηριότητα των ιογενών αναπνευστικών λοιμώξεων φαίνεται ότι άρχισε την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου 2025 και αναμένεται να κρατήσει έως το τέλος Απριλίου του 2026.

Συστήνεται σε όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας να τηρούν σταθερά τα μέτρα υγιεινής, όπως πλύσιμο χεριών και παραμονή στο σπίτι σε ενδεχόμενη ασθένεια, να ακολουθούν τις υποδείξεις του ΕΟΔΥ.

Δείτε όλη την εγκύκλιο:

Λήψη

1 / 3