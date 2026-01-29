Υπουργείο Παιδείας: Τι ισχύει με τις απουσίες μαθητών με γρίπη και άλλες ιογενείς λοιμώξεις – Πώς θα δικαιολογούνται

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Να καταχωρίζονται, χωρίς να προσμετρώνται, οι απουσίες έως πέντε εργάσιμων ημερών που οφείλονται στη γρίπη και τις εποχικές ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού, από τις 24 Νοεμβρίου έως και τις 30 Απριλίου, προβλέπει εγκύκλιος της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη.
Η νέα εγκύκλιος εστάλη στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλης της χώρας.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ο Σύλλογος Διδασκόντων, αποφασίζει να καταχωρίζει αλλά να μην προσμετρά τις εν λόγω απουσίες, κατόπιν προσκόμισης, από τις/τους ενδιαφερόμενες/ους, μίας πρόσφατης βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Οι απουσίες αυτές είναι πέραν του προβλεπόμενου από τις γενικότερες ή ειδικότερες διατάξεις αριθμού απουσιών.
Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, προκειμένου να συμβάλλει στον περιορισμό της μετάδοσης των αναπνευστικών λοιμώξεων και της προστασίας της δημόσιας υγείας, απέστειλε οδηγία στα σχολεία όλης της χώρας, στη βάση εισήγησης του υπουργείου Υγείας, η οποία λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία του ΕΟΔΥ που προκύπτουν από:
Συστήνεται σε όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας να τηρούν σταθερά τα μέτρα υγιεινής, όπως πλύσιμο χεριών και παραμονή στο σπίτι σε ενδεχόμενη ασθένεια, να ακολουθούν τις υποδείξεις του ΕΟΔΥ.
Δείτε όλη την εγκύκλιο:
