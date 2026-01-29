search
29.01.2026 10:17

Ηράκλειο: Στη ΜΕΘ βρέφος πέντε ημερών έπειτα από επείγουσα αεροδιακομιδή από τη Ρόδο

29.01.2026 10:17
Μάχη ζωής δίνει ένα αγοράκι μόλις πέντε ημερών, καθώς το απόγευμα της Τετάρτης (28/1) μεταφέρθηκε επειγόντως από τη Ρόδο στο Ηράκλειο Κρήτης για λόγους υγείας.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, η Κινητή Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Νεογνών και Παιδιών του Χαμόγελου του Παιδιού ανέλαβε την μεταφορά του με θερμοκοιτίδα.

Το βρέφος μεταφέρθηκε με ασφάλεια με αεροσκάφος αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου.

