Ηράκλειο: Στη ΜΕΘ βρέφος πέντε ημερών έπειτα από επείγουσα αεροδιακομιδή από τη Ρόδο

Μάχη ζωής δίνει ένα αγοράκι μόλις πέντε ημερών, καθώς το απόγευμα της Τετάρτης (28/1) μεταφέρθηκε επειγόντως από τη Ρόδο στο Ηράκλειο Κρήτης για λόγους υγείας.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, η Κινητή Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Νεογνών και Παιδιών του Χαμόγελου του Παιδιού ανέλαβε την μεταφορά του με θερμοκοιτίδα.

Το βρέφος μεταφέρθηκε με ασφάλεια με αεροσκάφος αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Διαβάστε επίσης:

Χανιά: Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ συγγενών σε εστιατόριο – Συνελήφθη ένα άτομο

Χειροπέδες σε 29χρονο που επιτέθηκε με… γάντζους σε ζευγάρι και έσπασε ΑΤΜ

Ανησυχητική αύξηση των αυτοτραυματισμών και της αυτοκτονικότητας παιδιών και εφήβων στην Ελλάδα