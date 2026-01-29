search
29.01.2026 14:33

Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε σπείρα που «έσπρωχνε» ναρκωτικά, επτά συλλήψεις

Συμμορία που διακινούσε ναρκωτικά στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, εξάρθρωσε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν επτά άτομα, από τα οποία έξι φέρονται ως μέλη της συμμορίας κι ανάμεσά τους ο φερόμενος ως αρχηγός της.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα οκτώ άτομα, τα οποία, όμως, δεν φαίνεται να εμπλέκονται στην αποδιδόμενη δράση της συγκεκριμένης ομάδας και κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Οι συλλήψεις έγιναν, χθες το πρωί, στη Θεσσαλονίκη, ενώ κατά την αστυνομική επιχείρηση κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών και συγκεκριμένα 1,1 κιλό ακατέργαστης κάνναβης, 111 γραμμάρια κοκαΐνης και 134 ναρκωτικά δισκία.

Ακόμη, κατασχέθηκαν δέκα ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, το χρηματικό ποσό των 6.675 ευρώ, όπως επίσης πλήθος ιδιόχειρων σημειώσεων και πλαστικών συσκευασιών πρόσφορων για την τυποποίηση και περαιτέρω διάθεση ναρκωτικών, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Η συγκεκριμένη εγκληματική ομάδα φαίνεται να δρούσε τουλάχιστον από τον περασμένο Οκτώβριο, ενώ στα φερόμενα ως μέλη της είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι που αφορούσαν διάφορα αδικήματα και μεταξύ αυτών διακίνηση ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν, το μεσημέρι, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη εις βάρος τους για κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών, όπως επίσης για συμμορία (σε βαθμό πλημμελήματος).

Παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην αρμόδια ανακρίτρια ναρκωτικών και μέχρι τότε κρατούνται.

