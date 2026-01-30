search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 02:49
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.01.2026 00:56

Politico: Η Κομισιόν απέλυσε κορυφαίο αξιωματούχο που φέρεται να λάμβανε «δώρα» από το Κατάρ

30.01.2026 00:56
kommision-new

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέλυσε έναν από τους ανώτερους αξιωματούχους της, τον Χένρικ Χολολέι, μετά από εσωτερική έρευνα που τον έκρινε ένοχο για παράβαση των κανόνων, όπως δήλωσαν τρεις αξιωματούχοι στο Politico.

Ο Χολολέι, υπήκοος της Εσθονίας, τέθηκε υπό έρευνα για φερόμενη παραβίαση των κανόνων σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων, τη διαφάνεια, την αποδοχή δώρων και τη δημοσιοποίηση εγγράφων, σύμφωνα με έγγραφα τα οποία επικαλείται το Politico.

«Είμαι απογοητευμένος, αλλά αποδέχομαι την απόφαση της Επιτροπής και χαίρομαι που αυτή η μακρά διαδικασία έφτασε επιτέλους στο τέλος της», σημείωσε την Πέμπτη.

Ο Χολολέι είχε διατελέσει ανώτατο στέλεχος της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πιο πρόσφατα σύμβουλος κατηγορίας Hors Classe στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Συμπράξεων. Σύμφωνα με τα έγγραφα που είδε το Politico, ενημερώθηκε στις 21 Μαρτίου 2025 ότι κινείτο εναντίον του εσωτερική πειθαρχική διαδικασία από την Επιτροπή.

Η έρευνα ξεκίνησε αφού η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκίνησε ποινική έρευνα για καταγγελίες διαφθοράς.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε έπειτα από δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας Libération, σύμφωνα με το οποίο ο Χολολέι φέρεται να αντάλλαξε εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με μια μεγάλη αεροπορική συμφωνία με το Κατάρ με αντάλλαγμα δώρα.

Οι καταγγελίες βασίστηκαν σε εμπιστευτικά πορίσματα έρευνας του 2023 από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), η οποία είχε ξεκινήσει μετά από αποκαλύψεις του Politico.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε πειθαρχική διαδικασία που αφορούσε ανώτερο αξιωματούχο», δήλωσε την Πέμπτη στους δημοσιογράφους η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Χένα Βίρκουνεν, χωρίς να κατονομάσει το πρόσωπο.

Τρεις αξιωματούχοι της Επιτροπής με γνώση της έρευνας επιβεβαίωσαν στο Politico ότι πρόκειται για τον Χολολέι. Δύο από αυτούς, καθώς και ένας τέταρτος αξιωματούχος, επιβεβαίωσαν την απόλυσή του.

Όλοι μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας προκειμένου να εκφραστούν ελεύθερα για μια εμπιστευτική υπόθεση.

«Η διαδικασία αυτή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το εμπλεκόμενο μέλος του προσωπικού παραβίασε τους ισχύοντες κανόνες», ανέφερε η Βίρκουνεν, προσθέτοντας ότι το Κολέγιο των Επιτρόπων «αποφάσισε τα κατάλληλα και αναλογικά μέτρα που θα εφαρμοστούν σε αυτόν τον ανώτερο αξιωματούχο».

Διαβάστε επίσης:

Τραυματισμένο αλλά και επικίνδυνο: Πώς θα μπορούσε το Ιράν να ανταποδώσει αν επιτεθεί ο Τραμπ

Έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια της Τουρκίας (Video)

Τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ: Νέο δυστύχημα στον δρόμο «δολοφόνο» της Ρουμανίας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kommision-new
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Η Κομισιόν απέλυσε κορυφαίο αξιωματούχο που φέρεται να λάμβανε «δώρα» από το Κατάρ

paok – panathinaikos- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Europa League: Με Ερυθρό Αστέρα ή Θέλτα ο ΠΑΟΚ, με Νότιγχαμ Φόρεστ ή Πλζεν ο Παναθηναϊκός – Τα «ζευγαρώματα» στα νοκ άουτ

paok lion 66- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Europa League: Λιόν και συγκίνηση «λύγισαν» τον ΠΑΟΚ – Στη σκιά του φρικτού τροχαίου, ο Δικέφαλος ηττήθηκε 4-2 από τους Γάλλους

panathinaikos roma 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Europa League: Πήρε βαθμό ο… μισός Παναθηναϊκός, μετά το 1-1 με τη Ρόμα – Με Βικτόρια Πλζεν ή Νότιγχαμ Φόρεστ στα play off

amazon 6654- new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Wall Street Journal: Η Amazon σε συζητήσεις για επένδυση έως και 50 δισ. δολάρια στην OpenAI

Δείτε όλες τις ειδήσεις
konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

melania trump 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

fasoulis-new
LIFESTYLE

Σταμάτης Φασουλής: «Ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ και εγω πήρα την άρνηση του κόσμου» (Video)

KAFENEIO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μικρά καφενεία και παντοπωλεία στα ορεινά χωριά: Η Κομισιόν λέει ναι στη στήριξή τους, ο Αρναούτογλου εκθέτει την κυβέρνηση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 01:01
kommision-new
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Η Κομισιόν απέλυσε κορυφαίο αξιωματούχο που φέρεται να λάμβανε «δώρα» από το Κατάρ

paok – panathinaikos- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Europa League: Με Ερυθρό Αστέρα ή Θέλτα ο ΠΑΟΚ, με Νότιγχαμ Φόρεστ ή Πλζεν ο Παναθηναϊκός – Τα «ζευγαρώματα» στα νοκ άουτ

paok lion 66- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Europa League: Λιόν και συγκίνηση «λύγισαν» τον ΠΑΟΚ – Στη σκιά του φρικτού τροχαίου, ο Δικέφαλος ηττήθηκε 4-2 από τους Γάλλους

1 / 3