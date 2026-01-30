search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026
ΚΟΣΜΟΣ

30.01.2026 06:40

Ο Τραμπ κρέμασε φωτογραφία του… Πούτιν σε ανακαινισμένο δωμάτιο του Λευκού Οίκου

AP

Μια καδραρισμένη φωτογραφία του Προέδρου Τραμπ να στέκεται με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν κρέμεται στον Λευκό Οίκο, όπως δείχνουν φωτογραφίες που τραβήχτηκαν μέσα σε μια πρόσφατα ανακαινισμένη αίθουσα.

Η φωτογραφία δείχνει τους δύο ηγέτες στις 15 Αυγούστου 2025, να στέκονται σε έναν αεροδιάδρομο στο Άνκορατζ της Αλάσκας, να ποζάρουν δίπλα-δίπλα πριν από μια κεκλεισμένων των θυρών σύνοδο κορυφής. Το επίκεντρο της συνάντησης ήταν ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία, αν και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν ήταν παρών.

Οι φωτογραφίες κρέμονται στο νέο Palm Room, το οποίο συνδέει τη Δυτική Πτέρυγα με την κατοικία του Λευκού Οίκου. Το δωμάτιο συνήθως χρησιμεύει ως λόμπι για τους επισκέπτες, σύμφωνα με τους New York Times.

Κάτω από τη φωτογραφία του Τραμπ και του Πούτιν υπάρχει μια άλλη φωτογραφία του Τραμπ με ένα από τα εγγόνια του στο NASCAR Daytona 500 στη Φλόριντα.

Οι αλλαγές της κυβέρνησης Τραμπ στο Palm Room ήταν πιο μετριοπαθείς από εκείνες σε άλλα μέρη του Λευκού Οίκου (όπως η κατεδαφισμένη Ανατολική Πτέρυγα). Τοποθετήθηκαν τρεις νέοι πολυέλαιοι και τοποθετήθηκαν μαρμάρινα δάπεδα, σύμφωνα με τους Times.

Οι εργασίες κατασκευής ξεκίνησαν το περασμένο φθινόπωρο για το μεγαλύτερο μέρος των ανακαινίσεων του Λευκού Οίκου: την κατασκευή μιας νέας αίθουσας χορού. Η αίθουσα χορού έχει προγραμματιστεί να έχει εμβαδόν 90.000 τετραγωνικά πόδια όταν ολοκληρωθεί, αρκετά μεγάλη για να φιλοξενήσει 999 άτομα. Ο πρόεδρος παραπονιέται εδώ και καιρό ότι ο Λευκός Οίκος δεν είχε αρκετά μεγάλο χώρο για να φιλοξενήσει τους καλεσμένους.

Ο Τραμπ ανακαίνισε επίσης το μπάνιο Λίνκολν, αποκαλώντας το προηγούμενο στυλ αρ ντεκό «εντελώς ακατάλληλο».

