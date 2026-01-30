Σε μια κίνηση που ανεβάζει ξανά στα ύψη την ένταση στις ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε αγωγή κατά της αμερικανικής Εφορίας (I.R.S.) για τη διαρροή των φορολογικών του δηλώσεων κατά την πρώτη του θητεία, απαιτώντας αποζημίωση τουλάχιστον 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η I.R.S. και το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ απέτυχαν να αποτρέψουν την πρόσβαση ενός πρώην εξωτερικού συνεργάτη σε απόρρητα έγγραφα που αφορούσαν τις φορολογικές του δηλώσεις, τα οποία στη συνέχεια διέρρευσαν σε μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και οι New York Times.

Το παράδοξο: Ο Τραμπ είχε διορίσει τους επικεφαλής των υπηρεσιών!

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ο Τραμπ είχε διορίσει ο ίδιος την ηγεσία τόσο της I.R.S. όσο και του υπουργείου Οικονομικών, κάτι που δημιουργεί ένα παράδοξο σκηνικό: άνθρωποι που έχουν επιλεγεί από τον ίδιο, καλούνται τώρα να απαντήσουν σε αγωγή που καταθέτει ο πρόεδρος κατά των υπηρεσιών τους.

Η αγωγή και οι εμπλεκόμενοι

Στην αγωγή περιλαμβάνονται, εκτός από τον ίδιο τον Τραμπ, οι δύο μεγαλύτεροι γιοι του, καθώς και η οικογενειακή επιχείρηση. Η μήνυση κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στη Φλόριντα και στοχεύει τόσο στην I.R.S. όσο και στο Υπουργείο Οικονομικών.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο Charles Littlejohn, πρώην συνεργάτης της φορολογικής υπηρεσίας, ο οποίος φέρεται να απέκτησε πρόσβαση σε δεδομένα του Τραμπ και άλλων πλούσιων Αμερικανών και να τα διοχέτευσε σε ειδησεογραφικούς οργανισμούς.

Ο Littlejohn εκτίει ήδη πενταετή ποινή φυλάκισης.

Η νομική ομάδα του Τραμπ υποστηρίζει ότι το κράτος δεν διασφάλισε την προστασία των στοιχείων, παρότι η αμερικανική νομοθεσία προβλέπει αυστηρούς κανόνες για τη φύλαξη και το απόρρητο φορολογικών πληροφοριών.

Ο Τραμπ είχε αρνηθεί να δημοσιοποιήσει τις φορολογικές του δηλώσεις, κάτι που τον έκανε τον πρώτο Αμερικανό πρόεδρο από τη δεκαετία του 1970 που δεν έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία του.

Το 2020, οι New York Times είχαν δημοσιεύσει ρεπορτάζ βασισμένο σε φορολογικά έγγραφα, σύμφωνα με το οποίο ο Τραμπ πλήρωσε 750 δολάρια σε ομοσπονδιακό φόρο εισοδήματος το 2016 (τη χρονιά που εξελέγη) και δεν πλήρωσε καθόλου φόρο εισοδήματος σε 10 από τα προηγούμενα 15 χρόνια.

Αργότερα, στα τέλη του 2022, Δημοκρατικοί της Βουλής των Αντιπροσώπων δημοσιοποίησαν έξι χρόνια φορολογικών δηλώσεων του Τραμπ, έπειτα από πολυετή νομική διαμάχη.

Διαβάστε επίσης:

Ιαπωνία: Άγνωστοι άρπαξαν βαλίτσες με περισσότερα από 2 εκατομμύρια ευρώ!

Γουίτκοφ για Γάζα: H Χαμάς δεν έχει άλλη επιλογή παρά να παραδώσει τα όπλα

«Ψήνεται» η Αυστραλία – Καύσωνας με θερμοκρασίες κοντά στους 50°C