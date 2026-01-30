Wall Street Journal: Η Amazon σε συζητήσεις για επένδυση έως και 50 δισ. δολάρια στην OpenAI

Η Amazon βρίσκεται σε συζητήσεις για να επενδύσει έως και 50 δισ. δολάρια στην OpenAI, σύμφωνα με τη Wall Street Journal που επικαλείται πηγές με γνώση του ζητήματος, σε μια τεράστια επένδυση στην ανερχόμενη startup τεχνητής νοημοσύνης.

Η ιδρύτρια εταιρεία του ChatGPT αναζητά έως και 100 δισ. δολάρια σε νέα κεφάλαια από επενδυτές, σε ένα γύρο που θα μπορούσε να την αποτιμήσει σε έως και 830 δισ. δολάρια, όπως ανέφερε προηγουμένως η The Wall Street Journal. Η SoftBank βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να επενδύσει έως και 30 δισ. δολάρια επιπλέον στην OpenAI, ενισχύοντας το ήδη μεγάλο μερίδιο του ιαπωνικού ομίλου στην startup.

Exclusive: Amazon is in talks to invest up to $50 billion in OpenAI. It would make it one of the biggest contributors to the latest funding round. https://t.co/cjQY80wZMf — The Wall Street Journal (@WSJ) January 29, 2026

Ο Andy Jassy, διευθύνων σύμβουλος, ηγείται των διαπραγματεύσεων με τον CEO της OpenAI, Sam Altman, σύμφωνα με πηγές της WSJ. Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας, σε περίπτωση που επιτευχθεί, ενδέχεται να αλλάξουν, ανέφεραν οι πηγές.

Η επένδυση έως και 50 δισ. δολαρίων θα μπορούσε να καταστήσει την Amazon τον μεγαλύτερο συνεισφέροντα στον τρέχοντα γύρο χρηματοδότησης της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης. Η Amazon έχει επίσης επενδύσει στην Anthropic, ανταγωνίστρια της OpenAI. Η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα κέντρο δεδομένων αξίας 11 δισ. δολαρίων.

