ΑΕΚ – Ολυμπιακός (0-0): Ντέρμπι κορυφής στην Opap Arena, live ενημέρωση

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο μεγάλο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Super League.
H Ένωση είναι στο +2 στη βαθμολογία, αλλά με παιχνίδι παραπάνω και ζητούμενο είναι τουλάχιστον να μην ηττηθεί στο παιχνίδι. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός που παίζει χωρίς τον Ελ Κααμπί, σε περίπτωση νίκης θα αποκτήσει σοβαρό προβάδισμα για την πρώτη θέση στη βαθμολογία της κανονικής διάρκειας της σεζόν.
Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Λιούμπιτσιτς, Γκατσίνοβιτς, Ζίνι, Γιόβιτς.
H ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Σιπιόνι, Έσε, Τσικίνιο, Ροντινέι, Ποντένσε, Ταρέμι
Δείτε live τις σημαντικότερες στιγμές του ντέρμπι:
Ημίχρονο 0-0
40′ Ο Ολυμπιακός πιέζει για ένα γκολ, ελέγχει το ματς μετά το 20′
31′ Εκτέλεση φάουλ από τον Ροντινέι, αποκρούει ο Στρακόσα
21′ O Ζίνι κάνει το σουτ, αλλά ο Τζολάκης μπλοκάρει
19′ Μεγάλη ευκαιρία με τον Ροντινέι, ο Στρακόσα σώζει την ΑΕΚ πάνω στη γραμμή!
12′: Ο Τζολάκης γλιτώνει οριακά αυτογκόλ από γύρισμα του Μπανκόν και διώχνει σε κόρνερ
10′: Χωρίς φάση το πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα, η ΑΕΚ δείχνει πιο πιεστική
Άρχισε ο αγώνας με καθυστέρηση λόγω καπνογόνων
Ενός λεπτού σιγή πριν τη σέντρα στη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ
Διαβάστε επίσης:
Australian Open: Ο Αλκαράθ έγραψε ιστορία – Νίκησε 3-1 σετ τον Τζόκοβιτς
ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Κινείται νομικά κατά όσων προσβάλλουν τη μνήμη των 7 φιλάθλων της που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία
Τροχαίο στη Ρουμανία: Αντιπροσωπεία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός άφησε λουλούδια στην Τούμπα για τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.