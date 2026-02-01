search
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.02.2026 22:11
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.02.2026 20:50

ΑΕΚ – Ολυμπιακός (0-0): Ντέρμπι κορυφής στην Opap Arena, live ενημέρωση

01.02.2026 20:50
aek-olympiakos-fasi

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο μεγάλο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Super League.

H Ένωση είναι στο +2 στη βαθμολογία, αλλά με παιχνίδι παραπάνω και ζητούμενο είναι τουλάχιστον να μην ηττηθεί στο παιχνίδι. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός που παίζει χωρίς τον Ελ Κααμπί, σε περίπτωση νίκης θα αποκτήσει σοβαρό προβάδισμα για την πρώτη θέση στη βαθμολογία της κανονικής διάρκειας της σεζόν.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Λιούμπιτσιτς, Γκατσίνοβιτς, Ζίνι, Γιόβιτς.

H ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Σιπιόνι, Έσε, Τσικίνιο, Ροντινέι, Ποντένσε, Ταρέμι

Δείτε live τις σημαντικότερες στιγμές του ντέρμπι:

Ημίχρονο 0-0

40′ Ο Ολυμπιακός πιέζει για ένα γκολ, ελέγχει το ματς μετά το 20′

31′ Εκτέλεση φάουλ από τον Ροντινέι, αποκρούει ο Στρακόσα

21′ O Ζίνι κάνει το σουτ, αλλά ο Τζολάκης μπλοκάρει

19′ Μεγάλη ευκαιρία με τον Ροντινέι, ο Στρακόσα σώζει την ΑΕΚ πάνω στη γραμμή!

12′: Ο Τζολάκης γλιτώνει οριακά αυτογκόλ από γύρισμα του Μπανκόν και διώχνει σε κόρνερ

10′: Χωρίς φάση το πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα, η ΑΕΚ δείχνει πιο πιεστική

Άρχισε ο αγώνας με καθυστέρηση λόγω καπνογόνων

Ενός λεπτού σιγή πριν τη σέντρα στη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ

Διαβάστε επίσης:

Australian Open: Ο Αλκαράθ έγραψε ιστορία – Νίκησε 3-1 σετ τον Τζόκοβιτς

ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Κινείται νομικά κατά όσων προσβάλλουν τη μνήμη των 7 φιλάθλων της που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία

Τροχαίο στη Ρουμανία: Αντιπροσωπεία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός άφησε λουλούδια στην Τούμπα για τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
violanta ekrixi 887- new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Πήρε κρατική επιχορήγηση 2 εκατ., αλλά το υπόγειο έμεινε αδήλωτο και χωρίς πυρασφάλεια λόγω… κόστους

gilfoil argyros 99- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Γκιλφόιλ αποκάλυψε επικείμενη επίσκεψη του Τραμπ στην Ελλάδα στην πρεμιέρα του «Melania»

paok11 (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός 4-1: Εύκολη νίκη σε κλίμα μεγάλης συναισθηματικής φόρτισης

ice-agoraki
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο 5χρονος Λίαμ που είχε συλλάβει η αστυνομία μετανάστευσης, επέστρεψε σπίτι του

peripoliko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Οι δράστες επιχείρησαν να κάψουν τον δολοφονημένο 27χρονο – Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛΑΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
moutafi-new
LIFESTYLE

Ελισάβετ Μουτάφη: «Με θυμώνει να πετάς στα σκουπίδια την τηλεόραση και να υποτιμάς τον κόσμο που αυτή υπηρετεί»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πλειστηριασμοί,όταν δεν αγοράζεις ακίνητο, αλλά… δίκη

kalivatsis
LIFESTYLE

Καλυβάτσης για ΑΜΑΝ: Αν αυτά που γυρίζαμε τα κάναμε σήμερα, θα ήμασταν όλοι φυλακή

germanoy-new
LIFESTYLE

Η απάντηση της Γερμανού στον Πρέκα για τις «βρώμικες μπουγάδες»: «Θα προσέχω την άλλη φορά να κατεβάσω βαθμούς στο πλυντήριό μου»

LEMPESOPOULOS
LIFESTYLE

Άρης Λεμπεσόπουλος: «Είπα στον Σωτήρη Τσαφούλια "ό,τι έχεις, είμαι σε ανάγκη"»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 01.02.2026 22:08
violanta ekrixi 887- new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Πήρε κρατική επιχορήγηση 2 εκατ., αλλά το υπόγειο έμεινε αδήλωτο και χωρίς πυρασφάλεια λόγω… κόστους

gilfoil argyros 99- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Γκιλφόιλ αποκάλυψε επικείμενη επίσκεψη του Τραμπ στην Ελλάδα στην πρεμιέρα του «Melania»

paok11 (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός 4-1: Εύκολη νίκη σε κλίμα μεγάλης συναισθηματικής φόρτισης

1 / 3