ΑΕΚ – Ολυμπιακός (0-0): Ντέρμπι κορυφής στην Opap Arena, live ενημέρωση

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο μεγάλο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Super League.

H Ένωση είναι στο +2 στη βαθμολογία, αλλά με παιχνίδι παραπάνω και ζητούμενο είναι τουλάχιστον να μην ηττηθεί στο παιχνίδι. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός που παίζει χωρίς τον Ελ Κααμπί, σε περίπτωση νίκης θα αποκτήσει σοβαρό προβάδισμα για την πρώτη θέση στη βαθμολογία της κανονικής διάρκειας της σεζόν.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Λιούμπιτσιτς, Γκατσίνοβιτς, Ζίνι, Γιόβιτς.

H ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Σιπιόνι, Έσε, Τσικίνιο, Ροντινέι, Ποντένσε, Ταρέμι

Δείτε live τις σημαντικότερες στιγμές του ντέρμπι:

Ημίχρονο 0-0

40′ Ο Ολυμπιακός πιέζει για ένα γκολ, ελέγχει το ματς μετά το 20′

31′ Εκτέλεση φάουλ από τον Ροντινέι, αποκρούει ο Στρακόσα

21′ O Ζίνι κάνει το σουτ, αλλά ο Τζολάκης μπλοκάρει

19′ Μεγάλη ευκαιρία με τον Ροντινέι, ο Στρακόσα σώζει την ΑΕΚ πάνω στη γραμμή!

12′: Ο Τζολάκης γλιτώνει οριακά αυτογκόλ από γύρισμα του Μπανκόν και διώχνει σε κόρνερ

10′: Χωρίς φάση το πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα, η ΑΕΚ δείχνει πιο πιεστική

Άρχισε ο αγώνας με καθυστέρηση λόγω καπνογόνων

Ενός λεπτού σιγή πριν τη σέντρα στη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ

