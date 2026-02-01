ΑΕΚ-Ολυμπιακός: Συγκινητικό πανό στις κερκίδες για τις νεκρές εργάτριες στην «Βιολάντα»

Η ΑΕΚ υποδέχεται στην κατάμεστη Allwyn Arena τον Ολυμπιακό, στο μεγάλο ντέρμπι κορυφής της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League και οι φίλαθλοι της ΑΕΚ δεν ξέχασαν τα θύματα της «Βιολάντα».

Οι οργανωμένοι οπαδοί των Τρικάλων έδωσαν το «παρών» στη Νέα Φιλαδέλφεια, αναρτώντας ένα συγκινητικό πανό στην μνήμη των αδικοχαμένων γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα της βιομηχανίας.

«Αυτό είναι για όλους τους γονείς που κάνουνε τα “μαγικά” τους και ας κινδυνεύουν να πεθάνουν με τα ρούχα της δουλειάς τους. Καλό παράδεισο», ανέφερε το μήνυμα.

