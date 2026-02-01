search
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.02.2026 22:14
search
MENU CLOSE
Χωρίς κατηγορία

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.02.2026 21:21

ΑΕΚ-Ολυμπιακός: Συγκινητικό πανό στις κερκίδες για τις νεκρές εργάτριες στην «Βιολάντα»

01.02.2026 21:21
aekViolanta1

Η ΑΕΚ υποδέχεται στην κατάμεστη Allwyn Arena τον Ολυμπιακό, στο μεγάλο ντέρμπι κορυφής της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League και οι φίλαθλοι της ΑΕΚ δεν ξέχασαν τα θύματα της «Βιολάντα».

Οι οργανωμένοι οπαδοί των Τρικάλων έδωσαν το «παρών» στη Νέα Φιλαδέλφεια, αναρτώντας ένα συγκινητικό πανό στην μνήμη των αδικοχαμένων γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα της βιομηχανίας.

«Αυτό είναι για όλους τους γονείς που κάνουνε τα “μαγικά” τους και ας κινδυνεύουν να πεθάνουν με τα ρούχα της δουλειάς τους. Καλό παράδεισο», ανέφερε το μήνυμα.

Διαβάστε επίσης:

ΠΑΟΚ: Συγκλονιστικές στιγμές στη Τούμπα για τους 7 νεκρούς οπαδούς – «Αδέλφια ζείτε» (photos)

Ο Άρης τιμώρησε τον κακό Παναθηναϊκό (102-95) και ο Γιαννακόπουλος ξέσπασε: Παίκτες και προπονητές ελπίζω να παραιτηθείτε»

Χαμός στο Άρης-Παναθηναϊκός με Αταμάν: Μπήκε στο παρκέ διαμαρτυρόμενος και αποβλήθηκε (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
violanta ekrixi 887- new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Πήρε κρατική επιχορήγηση 2 εκατ., αλλά το υπόγειο έμεινε αδήλωτο και χωρίς πυρασφάλεια λόγω… κόστους

gilfoil argyros 99- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Γκιλφόιλ αποκάλυψε επικείμενη επίσκεψη του Τραμπ στην Ελλάδα στην πρεμιέρα του «Melania»

paok11 (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός 4-1: Εύκολη νίκη σε κλίμα μεγάλης συναισθηματικής φόρτισης

ice-agoraki
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο 5χρονος Λίαμ που είχε συλλάβει η αστυνομία μετανάστευσης, επέστρεψε σπίτι του

peripoliko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Οι δράστες επιχείρησαν να κάψουν τον δολοφονημένο 27χρονο – Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛΑΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
moutafi-new
LIFESTYLE

Ελισάβετ Μουτάφη: «Με θυμώνει να πετάς στα σκουπίδια την τηλεόραση και να υποτιμάς τον κόσμο που αυτή υπηρετεί»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πλειστηριασμοί,όταν δεν αγοράζεις ακίνητο, αλλά… δίκη

LEMPESOPOULOS
LIFESTYLE

Άρης Λεμπεσόπουλος: «Είπα στον Σωτήρη Τσαφούλια "ό,τι έχεις, είμαι σε ανάγκη"»

germanoy-new
LIFESTYLE

Η απάντηση της Γερμανού στον Πρέκα για τις «βρώμικες μπουγάδες»: «Θα προσέχω την άλλη φορά να κατεβάσω βαθμούς στο πλυντήριό μου»

kalivatsis
LIFESTYLE

Καλυβάτσης για ΑΜΑΝ: Αν αυτά που γυρίζαμε τα κάναμε σήμερα, θα ήμασταν όλοι φυλακή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 01.02.2026 22:14
violanta ekrixi 887- new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Πήρε κρατική επιχορήγηση 2 εκατ., αλλά το υπόγειο έμεινε αδήλωτο και χωρίς πυρασφάλεια λόγω… κόστους

gilfoil argyros 99- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Γκιλφόιλ αποκάλυψε επικείμενη επίσκεψη του Τραμπ στην Ελλάδα στην πρεμιέρα του «Melania»

paok11 (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός 4-1: Εύκολη νίκη σε κλίμα μεγάλης συναισθηματικής φόρτισης

1 / 3