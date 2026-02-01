ΠΑΣΟΚ: Το κρίσιμο συνέδριο και η δύσκολη διεύρυνση

Έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα από τότε που οι δημοσκοπήσεις έφερναν χαμόγελα στη Χαριλάου Τρικούπη. Κι όμως κάποτε ήταν σημείο αναφοράς για τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ το 20% που έγραφε το ποσοστό του κόμματος στις έρευνες μετά την επανεκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη.

Από τότε η πολιτική τράπουλα ανακατεύτηκε πολύ και μεσολάβησαν αναρίθμητα σκηνικά εσωστρέφειας με συγκρούσεις μεταξύ κορυφαίων στελεχών του. Με τα σημερινά δεδομένα η «βελόνα» των ποσοστών έχει κολλήσει, και μάλιστα με τάση να κινηθεί μεν, αλλά προς τα κάτω. Τη συνθήκη αυτήν αναγνώρισε και ο Ανδρουλάκης.

Διεύρυνση με πρόσωπα, αλλά και εμπόδια

Λίγο πριν από το συνέδριο του κόμματος στις 27-29 Μαρτίου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να βάλει τέλος στην κατάσταση συναγερμού μέσω της διεύρυνσης του κόμματός του. Η προσέλκυση προσώπων από την ευρύτερη Κεντροαριστερά μοιάζει πιο εφικτή από τη συνεργασία με κόμματα του χώρου, παρά το προσκλητήριο που έχει απευθύνει ο Ανδρουλάκης.

Στα ραντάρ της Χαριλάου Τρικούπη βρίσκονται αρκετά πρόσωπα, κυριαρχούν ωστόσο τα σενάρια για τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίνα Κασιμάτη και τον ανεξάρτητο εδώ και καιρό βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη. Για την περίπτωση της Κασιμάτη, παρά την πόρτα που άνοιξαν πρώτα ο ίδιος ο Ανδρουλάκης με δηλώσεις του αλλά και ο επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης Κώστας Σκανδαλίδης, υπάρχουν υπολογίσιμα εμπόδια.

Οι δηλώσεις και οι αναρτήσεις που έχει κάνει στο παρελθόν κατά του Γιώργου Παπανδρέου δεν έχουν ξεχαστεί από στενούς συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού. «Να εξομολογηθεί, να ζητήσει άφεση αμαρτιών και μετά να έρθει» δήλωσε με αιχμηρό και σαρκαστικό ύφος ο πρώην υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης απαντώντας στα σενάρια που κυκλοφορούν για ενδεχόμενη επιστροφή της στο ΠΑΣΟΚ.

Την ίδια ώρα, πάντως, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι δεν θα υπάρξουν τακτικές face control για όσους θέλουν να συμπορευτούν με το κόμμα και ο Σκανδαλίδης υπογραμμίζει ότι η Κασιμάτη δεν έχει πληγώσει το ΠΑΣΟΚ. Από την πλευρά του ο ναύαρχος Αποστολάκης δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του, βλέπει θετικά και τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, ωστόσο στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι θα ενταχθεί στις τάξεις τους, καθώς έχει δώσει δείγματα γραφής με τη συμμετοχή του στην πρωτοβουλία Ανδρουλάκη κατά της παράνομης οπλοκατοχής στην Κρήτη.

Δούκας: «Να αφήσουν πρώτα τις έδρες τους»

Πέρα από τα πρόσωπα, διαφωνίες στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν και για τους όρους που θα ενταχθούν αυτά στο κόμμα. Την ώρα που ο Ανδρουλάκης αποδέχεται και άλλους βουλευτές εκλεγμένους με άλλα κόμματα, όπως η Ράνια Θρασκιά και ο Πέτρος Παππάς, ο Χάρης Δούκας έχει εντελώς διαφορετική άποψη. Ο δήμαρχος Αθηναίων επιμένει να υποστηρίζει ότι για να ενταχθεί οποιοσδήποτε βουλευτής από άλλο κόμμα στο ΠΑΣΟΚ θα πρέπει πρώτα να έχει παραδώσει την έδρα του.

Γερουλάνος: «Να μην γυρίσουν άνθρωποι που πλήγωσαν το κόμμα»

Θέση για τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ με στελέχη και βουλευτές από άλλα κόμματα πήρε και ο Παύλος Γερουλάνος. «Άνθρωποι που πλήγωσαν το κόμμα μπορεί να μην είναι καλό να γυρίσουν. Υπάρχουν κάποιοι που έφυγαν και τίμησαν το ΠΑΣΟΚ και άλλοι που το απαξίωσαν. Οι επιστροφές πρέπει να γίνουν με αξιακά κριτήρια» σημειώνει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κινήματος.

Διαμαντοπούλου: «Δεν θα υπάρξει προσκλητήριο στην Κωνσταντοπούλου»

Θέμα χρόνου είναι να ανακοινωθεί η σύνθεση της Επιτροπής Διεύρυνσης υπό τον Σκανδαλίδη, που θα ξεκαθαρίσει στην πορεία προς το συνέδριο ποιοι και πώς θα πάνε στο ΠΑΣΟΚ. Οι δίαυλοι με τα κόμματα της Κεντροαριστεράς αποτελούν πολύ πιο σύνθετη διαδικασία.

Ο Ανδρουλάκης έχει ήδη προαναγγείλει ότι στο συνέδριο του κόμματος θα κληθούν οι δυνάμεις του προοδευτικού χώρου για να ανοίξουν τον διάλογο για θέματα όπως αυτό της συνταγματικής αναθεώρησης. Είναι βέβαιο ότι θα κληθούν εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, ενώ ερώτημα αποτελεί το αν θα κληθούν και εκπρόσωποι από την Πλεύση Ελευθερίας, που είχε επίσης στηρίξει την πρόταση μομφής του ΠΑΣΟΚ.

Επισήμως στη Χαριλάου Τρικούπη απαντούν ότι το προσκλητήριο δεν έχει ακόμα σχηματοποιηθεί και αποφεύγουν να ανοίξουν τα χαρτιά τους για το αν θα κληθεί και το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Από την πλευρά της, πάντως, η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου είναι κάθετη ότι δεν θα υπάρξει προσκλητήριο στην Κωνσταντοπούλου.

Αντίπαλος πλέον για τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ο χρόνος. Άτυπα σε μικρό χρονικό διάστημα η χώρα θα μπει σε προεκλογική περίοδο και παράλληλα θα μπουν στο πολιτικό παιχνίδι και τα νέα κόμματα, που θα διεκδικούν και εκείνα σημαντικό μερίδιο των δυνάμεων της αντιπολίτευσης.

Ο Ανδρουλάκης παλεύει για να κινηθεί προς τα πάνω η «βελόνα», ενώ ο Γερουλάνος δίνει νέα διορία μέχρι την άνοιξη, αφού πρώτα είχε υπογραμμίσει ότι τα ποσοστά θα έπρεπε να είχαν ανέβει μέχρι τα Χριστούγεννα. Ο Δούκας πάλι επισημαίνει ότι δεν υπάρχει άλλος χρόνος και πρέπει να καταγραφούν άμεσα θετικά αποτελέσματα και αλλαγές στη στρατηγική.

Σε κάθε περίπτωση ο λογαριασμός από όλους θα βγει στο συνέδριο του Μαρτίου. Πρόκειται για ένα από τα πιο κρίσιμα συνέδρια του ΠΑΣΟΚ και στοίχημα για τον Ανδρουλάκη.

