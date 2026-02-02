Χριστίνα Αλεξοπούλου: Κάλυψη από Μαρινάκη, «δεν απευθυνόταν στους πολίτες, η δήλωσή της παρερμηνεύτηκε» – Μαίνονται οι αντιδράσεις

Κάλυψη παρείχε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στη βουλευτή Αχαΐας της ΝΔ, Χριστίνα Αλεξοπούλου, η οποία σε «έκρηξη» κυνισμού, όταν ρωτήθηκε για τους εκπαιδευτικούς που αγωνίζονται να τα βγάλουν πέρα με πενιχρούς μισθούς, απάντησε ότι «το τζάμπα πέθανε».

Ερωτηθείς για την απαράδεκτη δήλωση της βουλευτού, ο Π. Μαρινάκης δήλωσε ότι «η κ. Αλεξοπούλου προφανώς δεν απευθυνόταν στους πολίτες, σε έναν λαό που υπέστη τόσες δοκιμασίες. Αυτό που ήθελε να πει, είναι ότι η λογική του ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του ’80, η οποία συνεχίστηκε και από τον κ. Τσίπρα, του ταξίματος, έχει περάσει στο παρελθόν», προσθέτοντας ότι «απευθυνόταν κυρίως στα κόμματα της αντιπολίτευσης που ζητούν να δοθούν περισσότερα και δεν λένε πού θα βρουν τα χρήματα. Η δήλωσή της παρερμηνεύτηκε, ίσως δεν διατυπώθηκε και όπως θα έπρεπε».

Οργή από το ΠΑΣΟΚ: Προσπαθούν να μας βγάλουν τρελούς

Όπως είναι φυσικό, η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου «έριξε λάδι στη φωτιά» των αντιδράσεων της αντιπολίτευσης, με το ΠΑΣΟΚ να απαντά σε πολύ υψηλούς τόνους, ότι «ο κ. Μαρινάκης επέλεξε συνειδητά να υπερασπιστεί τη βουλευτή Χριστίνα Αλεξοπούλου, η οποία σε τηλεοπτικό πάνελ σχολίασε πως “το τζάμπα πέθανε”, όταν της τέθηκε ότι ένας χαμηλόμισθος εκπαιδευτικός πληρώνει υπέρογκο ποσοστό του μισθού του για στέγη».

Η αξιωματική αντιπολίτευση τόνισε ότι «το λιγότερο που θα περίμενε κανείς, ήταν μια ξεκάθαρη αποδοκιμασία των ειρωνικών και εξυπνακίστικων αποστροφών της κ. Αλεξοπούλου για το πόσα λεφτά θα του μείνουν “να πάρει ζακετούλα”. Αντιθέτως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επαίνεσε την αλαζονεία της κυβερνητικής βουλευτού απέναντι στους πολίτες που βιώνουν τη διεύρυνση των ανισοτήτων και τη ραγδαία αύξηση του κόστους διαβίωσης. Όπως προ ημερών επαίνεσε και την εθνικά επικίνδυνη θέση που διατύπωσε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης».

«Μάλιστα προσπάθησε να βγάλει τρελούς όσους είδαν το επίμαχο βίντεο δηλώνοντας ότι η βουλευτής δεν εννοούσε τους πολίτες αλλά …τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για την κυβέρνηση της ΝΔ έχει χαθεί κάθε αίσθηση του μέτρου», κατέληξε το ΠΑΣΟΚ.

Σχολιάζοντας το ΠΑΣΟΚ κυβερνητικές πηγές σημείωσαν ότι «έχει και η παραχάραξη τα όριά της, ακόμα και για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο, ειδικά το τελευταίο διάστημα δινει ρεσιτάλ λαθροχειρίας. Είτε θα εντοπίσουν και θα μας πουν το σημείο που δήθεν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επαίνεσε την κυρία Αλεξοπούλου, είτε θα απολογηθούν δημόσια για ακόμα ένα ατόπημά τους».

Ηλιόπουλος: Οι άνθρωποι είναι κυνικοί, προκλητικοί και επικίνδυνοι

Σκληρή γλώσσα για την απαράδεκτη αποστροφή του λόγου της βουλευτού χρησιμοποίησε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, ο οποίος έργαψε στα social media: «“Το τζάμπα πέθανε”: Αυτή τη φράση βρήκε η Αλεξόπουλου της ΝΔ για να απαντήσει σε ερώτηση για το κόστος ζωής και ειδικά για το στεγαστικό. Κάποιες παρατηρήσεις:

Το γεγονός ότι την εβδομάδα που θρηνούμε 5 νεκρές εργάτριες στο εργατικό δυστύχημα στην Βιολάντα, στέλεχος της ΝΔ σκέφτηκε ότι έχει τη δυνατότητα να κάνει λογοπαίγνιο με τη λέξη “πέθανε”, δείχνει τον κυνισμό της ΝΔ και των ανθρώπων της.

Αυτή την εβδομάδα είδαμε ξανά ότι η λογική του “τζάμπα” από την εργοδοσία, η λογική “δεν πληρώνουμε για μέτρα ασφαλείας” που έχει η εργοδοσία σκοτώνει. Όπως σκοτώνει η αδιαφορία της κυβέρνησης για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας.

Στη χώρα που καταγραφεί αρνητικά ρεκόρ ως προς τη στεγαστική κρίση, την ίδια στιγμή που το real estate καταγραφεί ρεκόρ υπερκερδών, αποτελεί ξανά πρόκληση προς την κοινωνία.

Οι άνθρωποι είναι κυνικοί, προκλητικοί και επικίνδυνοι για την τεράστια πλειοψηφία της κοινωνίας».

Διαβάστε επίσης:

Συνταγματική αναθεώρηση: O Μητσοτάκης ανακοίνωσε τα «επίμαχα» άρθρα – Τέλος στη μονιμότητα στο δημόσιο, ίδρυση ιδιωτικών ΑΕΙ, ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί (Video)

Νέα επίθεση Γεωργιάδη στην Καρυστιανού: Εκφράζει ένα χώρο παραλογισμού (Video)

ΠΑΣΟΚ: Στασιμότητα χωρίς δυναμική – Το 2025 ως χαμένη δημοσκοπική χρονιά