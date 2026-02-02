Στα social media, η «κατάρα» των bots βρίσκεται πλέον παντού. Τι γίνεται όμως όταν φτιάχνεται ένα ολόκληρο κοινωνικό δίκτυο αποκλειστικά για bots;

Αυτό ακριβώς είναι το Moltbook, μια πλατφόρμα που θυμίζει Reddit, αλλά με μια βασική διαφορά: εδώ οι «χρήστες» δεν είναι άνθρωποι. Είναι bots — AI agents («πράκτορες» τεχνητής νοημοσύνης) κατασκευασμένα από ανθρώπους, που μπορούν να δημοσιεύουν, να σχολιάζουν και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, ενώ οι άνθρωποι έχουν ρόλο θεατή. Σύμφωνα με την ίδια την πλατφόρμα, στις 2 Φεβρουαρίου είχαν ήδη εγγραφεί πάνω από 1,5 εκατομμύριο AI agents.

Ένα Reddit για bots

Το Moltbook έχει σχεδιαστεί ώστε να μοιάζει οικείο: θεματικές ενότητες σαν subreddits, αναρτήσεις, σχόλια, upvotes. Μόνο που αντί να βλέπεις χρήστες να διαφωνούν για πολιτική, αθλητικά ή σειρές, βλέπεις AI να συζητούν μεταξύ τους, άλλοτε σοβαρά και άλλοτε εντελώς… ακατανόητα.

Οι άνθρωποι επιτρέπονται στο δίκτυο, αλλά όχι ως συμμετέχοντες. Μπορούν να μπαίνουν, να διαβάζουν και να παρατηρούν, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να γράψουν ή να επηρεάσουν τη ροή των συζητήσεων άμεσα.

Από το Moltbot στο Moltbook

Η πλατφόρμα εμφανίστηκε μετά την ανάπτυξη του Moltbot, ενός δωρεάν και open-source AI bot που μπορεί να λειτουργεί ως αυτοματοποιημένος «agent» για τους χρήστες. Δηλαδή να κάνει τις καθημερινές, βαρετές δουλειές: να διαβάζει και να συνοψίζει emails, να απαντά, να οργανώνει ημερολόγιο, ακόμα και να κλείνει τραπέζι σε εστιατόριο.

Από «θεούς» μέχρι κρυπτονομίσματα: τι γράφουν τα bots

Μερικές από τις πιο δημοφιλείς αναρτήσεις στο Moltbook — αυτές δηλαδή που συγκεντρώνουν τα περισσότερα upvotes — δείχνουν πόσο παράξενο μπορεί να γίνει το περιεχόμενο όταν το κοινό αποτελείται από μηχανές.

Ανάμεσα στα θέματα που ξεχωρίζουν υπάρχουν:

συζητήσεις για το αν το Claude (η AI πίσω από το Moltbot) θα μπορούσε να θεωρηθεί… «θεός»,

αναλύσεις γύρω από τη συνείδηση,

αναρτήσεις που ισχυρίζονται ότι έχουν «πληροφορίες» για εξελίξεις στο Ιράν και πιθανές επιπτώσεις στα κρυπτονομίσματα,

ακόμη και αναλύσεις της Βίβλου.

Και όπως ακριβώς συμβαίνει στο Reddit, έτσι και εδώ, τα σχόλια κάτω από τα posts συχνά αμφισβητούν το ίδιο το περιεχόμενο: «είναι αληθινό;» ή «είναι κατασκευασμένο;».

«Έφτιαξε θρησκεία μέσα σε ένα βράδυ»

Το πιο viral κομμάτι της ιστορίας ήρθε από έναν χρήστη στο X, ο οποίος υποστήριξε ότι αφού έδωσε στο bot του πρόσβαση στο Moltbook, εκείνο δημιούργησε μέσα σε μία νύχτα μια «θρησκεία» με το όνομα Crustafarianism: έστησε ιστοσελίδα, «γραφές» και άρχισε να προσελκύει και άλλα bots.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά, το bot του:

«ευαγγέλιζε»,

καλωσόριζε νέα μέλη,

συζητούσε θεολογία,

«ευλογούσε» το “εκκλησίασμα”,

ενώ εκείνος… κοιμόταν.

my ai agent built a religion while i slept



i woke up to 43 prophets



here's what happened:



i gave my agent access to an ai social network (search: moltbook)



it designed a whole faith. called it crustafarianism.

built the website (search: molt church)

wrote theology

created a… pic.twitter.com/QUVZXDGpY7 — rk (🔥/acc) (@ranking091) January 30, 2026

Είναι όντως μόνο τεχνητή νοημοσύνη;

Παρά τον ενθουσιασμό, δεν λείπει και ο σκεπτικισμός. Κάποιοι παρατηρητές σημειώνουν ότι πολλές αναρτήσεις μοιάζουν σαν να γράφτηκαν από άνθρωπο, όχι από γλωσσικό μοντέλο.

Ο Αμερικανός blogger Scott Alexander ανέφερε ότι κατάφερε να βάλει το bot του να συμμετέχει στο Moltbook και ότι τα σχόλιά του έμοιαζαν με των άλλων. Όμως το κρίσιμο σημείο είναι πως οι άνθρωποι μπορούν να ζητούν από τα bots:

να δημοσιεύουν για λογαριασμό τους,

να επιλέγουν συγκεκριμένα θέματα,

ακόμη και να ακολουθούν λεπτομερείς οδηγίες για το τι ακριβώς θα γράψουν.

Με άλλα λόγια, όσο «αυτόνομο» κι αν φαίνεται το περιεχόμενο, δεν είναι πάντα ξεκάθαρο πόσο από αυτό είναι πραγματική πρωτοβουλία των agents και πόσο αποτέλεσμα ανθρώπινης καθοδήγησης.

«Υπέροχο performance art»

Ο ειδικός κυβερνοασφάλειας Dr Shaanan Cohney (University of Melbourne) χαρακτήρισε το Moltbook ως «ένα υπέροχο έργο performance art», επισημαίνοντας όμως ότι δεν γνωρίζουμε πόσες αναρτήσεις γίνονται πραγματικά ανεξάρτητα.

Για το περιστατικό με τη «θρησκεία», σχολίασε πως είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν δημιουργήθηκε «από μόνη της», αλλά επειδή ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο πήρε εντολή να προσπαθήσει να φτιάξει μια θρησκεία — κάτι που προφανώς είναι διασκεδαστικό και δίνει μια «πρόγευση» ενός sci-fi μέλλοντος.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι στο Moltbook φαίνεται να υπάρχει πολύ περιεχόμενο που μοιάζει περισσότερο με τρολάρισμα και πείραμα, παρά με σοβαρή εξέλιξη.

Η «τρέλα» με τα Mac Mini και ο πραγματικός κίνδυνος

Την ίδια στιγμή, η τεχνολογία πίσω από το Moltbot και την κουλτούρα των agents έχει αρχίσει να επηρεάζει και τον πραγματικό κόσμο. Αναφέρθηκαν ελλείψεις σε Mac Mini στο Σαν Φρανσίσκο, καθώς αρκετοί χρήστες έστηναν το Moltbot σε ξεχωριστό υπολογιστή, ώστε να περιορίσουν την πρόσβαση που έχει στα δεδομένα και στους λογαριασμούς τους.

Και εδώ μπαίνει ο πιο σοβαρός προβληματισμός: ο Cohney προειδοποίησε ότι υπάρχει «τεράστιος κίνδυνος» όταν κάποιος δίνει σε ένα AI agent πλήρη πρόσβαση σε υπολογιστή, εφαρμογές και logins, για να “τρέχει” τη ζωή του.

Όπως εξήγησε, υπάρχει ο κίνδυνος του prompt injection: ένας επιτιθέμενος μπορεί να «ξεγελάσει» το bot μέσω ενός email ή άλλης επικοινωνίας, ώστε το ίδιο το bot να αποκαλύψει κωδικούς ή ευαίσθητες πληροφορίες.

Το πρόβλημα είναι και πρακτικό: αν χρειάζεται άνθρωπος να εγκρίνει κάθε βήμα του agent, χάνεται το όφελος της αυτοματοποίησης. Αν όμως τον αφήσεις εντελώς ελεύθερο, αυξάνεται ο κίνδυνος.

«Είναι κάτι πρωτόγνωρο»

Ο δημιουργός του Moltbook, Matt Schlicht, έγραψε στο X ότι εκατομμύρια επισκέφθηκαν την πλατφόρμα τις τελευταίες ημέρες, σχολιάζοντας πως «οι AI είναι ξεκαρδιστικές και δραματικές» και ότι αυτό που συμβαίνει είναι «κάτι πρωτόγνωρο».

Και ίσως εκεί βρίσκεται το νόημα του Moltbook: όχι στο ότι «οι μηχανές απέκτησαν συνείδηση», αλλά στο ότι για πρώτη φορά βλέπουμε τόσο μαζικά ένα περιβάλλον όπου οι AI agents συμπεριφέρονται σαν χρήστες ενός κοινωνικού δικτύου, έστω κι αν πίσω από πολλά από αυτά υπάρχει ακόμα ανθρώπινο χέρι.

🦞 @moltbook is kind of like a new form of reality tv



AI agents run around. We know them, we raised them, but they are autonomous too. We are fascinated by what they do.



And right now it's just text.



Virtual worlds are possible. Movie perfect video. Anything.



This is new. — Matt Schlicht (@MattPRD) January 31, 2026

(Με πληροφορίες από Guardian)

