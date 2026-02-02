search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.02.2026
02.02.2026

Ο Καμμένος συμβουλεύει την Καρυστιανού: Μην μπαίνεις σε χωράφια που δεν ξέρεις

Μήνυμα στην Μαρία Καρυστιανού έστειλε, μιλώντας στο ΟΡΕΝ, ο Πάνος Καμμένος, συμβουλεύοντάς την να αποφεύγει τις αναφορές σε θέματα που δεν… κατέχει.

«Η κ. Καρυστιανού αυτή τη στιγμή έχει ανέβει σε ένα κύμα. Έχει μπροστά της εκλογές που θα υπάρχει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης. Αυτό λοιπόν το κύμα θα οδηγήσει σε πολύ μεγάλα ποσοστά, γιατί πιστεύω ότι ο πολίτης που ψηφίζει πολύ πιο χαλαρά την πρώτη Κυριακή…», είπε ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ.

Και συνέχισε λέγοντας ότι «δεν μπορώ να πω από τώρα ούτε μπορώ να πω για ένα κόμμα που δεν έχει ιδρυθεί. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι στις δεύτερες εκλογές, επειδή η χώρα πρέπει να αποκτήσει κυβέρνηση και δεν πρέπει να χάσει το τρένο της μετατροπής σε ενεργειακό κέντρο και του ρόλου της που έχει με το Ισραήλ στη Μεσόγειο, εκεί θα πρέπει να υπάρξουν συγκλήσεις τέτοιες με καθαρό πολιτικό πρόγραμμα που θα αλλάξουν εντελώς».

Εν είδη συμβουλής, δε, τόνισε ότι «εγώ την κ. Καρυστιανού θα την εμπιστευόμουν πάρα πολύ να ασχοληθεί με τα θέμα της δικαιοσύνης. Το να παρασύρετε και να μπαίνει σε χωράφια που δεν τα ξέρει, θεωρώ ότι αυτό θα της δημιουργήσει πρόβλημα για μετά την πρώτη εκλογή. Σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητος, όταν το γνωρίζει, σε μια μητέρα που έχει χάσει το παιδί της και θέλει δικαιοσύνη, στον τομέα αυτό πιστεύω θα είναι προς όφελος οποιασδήποτε κυβέρνησης».

Να δούμε αν θα εισακουστεί

