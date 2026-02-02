Θρίλερ στη Νέα Πέραμο – Πυκνώνει το μυστήριο, η σχέση με τον νεκρό επιχειρηματία στη Μάνδρα το 2024 (video)

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση με τον άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο την Κυριακή με όλες τις ενδείξεις να δείχνουν ότι πρόκειται για 27χρονο που είχε πέσει θύμα αρπαγής έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα.

Όπως είπε το πρωί της Δευτέρας η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου «κανείς δεν είχε επικοινωνήσει με την οικογένειά του, και γι’ αυτό δηλώθηκε αρπαγή».

Σύμφωνα με την ίδια ο 27χρονος «δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις αρχές» ενώ αναμένεται η ιατροδικαστική έκθεση προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο νεαρός δολοφονήθηκε στο σημείο που εντοπίστηκε η σορός του.

Οι αστυνομικοί ψάχνουν, παράλληλα, πληροφορίες και από τα βίντεο που έχουν στη διάθεσή τους για να ταυτοποιήσουν το όχημα που χρησιμοποιήσαν οι άγνωστοι που άρπαξαν τον 27χρονο.

Σύμφωνα με την έρευνα, τέσσερα άτομα τον εξανάγκασαν να επιβιβαστεί σε αυτοκίνητο. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι οι πινακίδες του οχήματος ήταν κλεμμένες από τη Θεσσαλονίκη

Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega παρουσίασε βίντεο στο οποίο φαίνεται η στιγμή της αρπαγής του νεαρού.

Δύο άνδρες, με τον έναν να οπλοφορεί, βάζουν μέσα στο όχημά τους τον 27χρονο.

Την ίδια ώρα ερευνάται αν ο νεαρός επιχειρηματίας είχε απειληθεί στο παρελθόν με τις πρώτες καταθέσεις από τους συγγενείς του, για την ώρα, να μην ρίχνουν φως σε αυτή την εκδοχή.

Η σορός εντοπίστηκε από έναν άνδρα που είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο του και περνούσε τυχαία από το σημείο ενώ από την αυτοψία προέκυψε ότι το θύμα δέχθηκε αρκετούς πυροβολισμούς.

Στο σημείο εντοπίστηκαν δύο κάλυκες με τους δράστες να εκτιμάται ότι επιχείρησαν να κάψουν το πτώμα, αλλά δεν τα κατάφεραν.

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψαν στοιχεία που δείχνουν πιθανή σύνδεση του 27χρονου με άτομα που σχετίζονται με τη δολοφονία ενός επιχειρηματία που είχε γίνει στη Μάνδρα στις αρχές του 2024.

Ως εκ τούτου οι ερευνητές έχουν ανοίξει το σχετικό φάκελο και τον ξεφυλλίζουν.

Διαβάστε επίσης

Ξάνθη: Απορριμματοφόρο έπεσε σε λακκούβα, έσπασε αγωγό νερού και πλημμύρισε… τον πρώτο όροφο πολυκατοικίας (video)

Βιολάντα: Και νέες απεργίες για την τραγωδία με τις πέντε νεκρές εργάτριες – Το «βαρύ» πόρισμα της Πυροσβεστικής για την έκρηξη

Η «μάχη» του Blue Star Chios με τα τεράστια κύματα στο λιμάνι της Καρπάθου (video)