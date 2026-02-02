search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.02.2026 15:25
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.02.2026 13:33

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρή 65χρονη που έπεσε από μπαλκόνι

02.02.2026 13:33
balkoni_kavgas
αρχείου @Pixabay

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας στις εργατικές κατοικίες στον Πύργο Τρικάλων, στην οδό Αγιαμονιώτη, μετά τον εντοπισμό γυναίκας χωρίς τις αισθήσεις της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του trikalanews.gr, πρόκειται για γυναίκα ηλικίας 65 ετών, η οποία φέρεται να έπεσε από το μπαλκόνι του διαμερίσματός της, που βρίσκεται στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο, το οποίο διαπίστωσε τον θάνατό της.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

Διαβάστε επίσης:

Απάτη στην Πέλλα: Της πήραν λίρες, κοσμήματα και ρολόγια αξίας 25.000 ευρώ

Χίος: Τραγικό τέλος στην αναζήτηση χειμερινού κολυμβητή

Ιανουάριος 2026: Θερμότερος σε όλη τη χώρα – Tι δείχνουν τα στοιχεία του Αστεροσκοπείου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
9
ADVERTORIAL

Η Allwyn έφερε τη νέα εποχή διασκέδασης στο Χιονοδρομικό Καλαβρύτων – Εκπλήξεις, μουσική και αξέχαστες στιγμές στο απόλυτο Après Ski Party

thessaloniki-dolofonos-dikastiria
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέοι οι δύο άνδρες για την δολοφονία των δύο γυναικών στη Μενεμένη

giorgos_papandreou_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Παπανδρέου: Γιατί οι Ολυμπιακοί Αγώνες Milano–Cortina έχουν σημασία σε έναν κόσμο που διολισθαίνει προς τη σύγκρουση

kammenos_karystianou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Καμμένος συμβουλεύει την Καρυστιανού: Μην μπαίνεις σε χωράφια που δεν ξέρεις

nosokomeio-aglaia-kyriakou-diadromos
ΕΛΛΑΔΑ

Δύο παιδιά μπήκαν σε ΜΕΘ λόγω γρίπης – Είναι εκτός κινδύνου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
VIOLANTA_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Βίντεο δείχνει την διοίκηση του εργοστασίου να προσπαθεί να διώξει τα συνδικάτα από τον χώρο

LEMPESOPOULOS
LIFESTYLE

Άρης Λεμπεσόπουλος: «Είπα στον Σωτήρη Τσαφούλια "ό,τι έχεις, είμαι σε ανάγκη"»

konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πλειστηριασμοί,όταν δεν αγοράζεις ακίνητο, αλλά… δίκη

syrigos
LIFESTYLE

Συρίγος για τραγωδία στη Ρουμανία: «Μη συμπεριφέρεστε σαν κοράκια – Βουλώστε το!»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 02.02.2026 15:25
9
ADVERTORIAL

Η Allwyn έφερε τη νέα εποχή διασκέδασης στο Χιονοδρομικό Καλαβρύτων – Εκπλήξεις, μουσική και αξέχαστες στιγμές στο απόλυτο Après Ski Party

thessaloniki-dolofonos-dikastiria
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέοι οι δύο άνδρες για την δολοφονία των δύο γυναικών στη Μενεμένη

giorgos_papandreou_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Παπανδρέου: Γιατί οι Ολυμπιακοί Αγώνες Milano–Cortina έχουν σημασία σε έναν κόσμο που διολισθαίνει προς τη σύγκρουση

1 / 3