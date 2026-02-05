search
ΠΕΜΠΤΗ 05.02.2026 18:07
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.02.2026 16:08

Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκιά της η ΕΚΤ

05.02.2026 16:08
ekt epitokia 765- new

Aμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκιά της η ΕΚΤ όπως άλλωστε αναμένονταν. Το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας στη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια καθώς η επικαιροποιημένη αξιολόγησή του επιβεβαιώνει ξανά ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα.

Η οικονομία εξακολουθεί να είναι ανθεκτική σε ένα αντίξοο παγκόσμιο περιβάλλον. Η χαμηλή ανεργία, οι εύρωστοι ισολογισμοί του ιδιωτικού τομέα, η σταδιακή υλοποίηση των δημόσιων δαπανών για την άμυνα και τις υποδομές και οι υποστηρικτικές επιδράσεις από τις προηγούμενες μειώσεις των επιτοκίων υποβοηθούν την ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, οι προοπτικές εξακολουθούν να είναι αβέβαιες, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας όσον αφορά τις εμπορικές πολιτικές παγκοσμίως και των συνεχιζόμενων γεωπολιτικών εντάσεων.

Το διοικητικό συμβούλιο είναι αποφασισμένο να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα. Θα ακολουθήσει μια προσέγγιση που βασίζεται στα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία και θα λαμβάνει αποφάσεις από συνεδρίαση σε συνεδρίαση για τον καθορισμό της κατάλληλης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου για τα επιτόκια θα βασίζονται στην αξιολόγησή του για τις προοπτικές του πληθωρισμού και τους κινδύνους που τις περιβάλλουν, υπό το πρίσμα των εισερχόμενων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών στοιχείων, καθώς και για τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και την ένταση με την οποία μεταδίδεται η νομισματική πολιτική. Το διοικητικό συμβούλιο δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων για συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων.

Τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ

Τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 2,00%, 2,15% και 2,40% αντιστοίχως.

Διαβάστε επίσης:

«Κούρεμα» στις συντάξεις χηρείας: Λάθος υπολογισμός για 300.000 δικαιούχους – Στα 110 ευρώ η μέση απώλεια

Πιερρακάκης: «Κερδίζουμε 800 εκατ. ευρώ ετησίως από την πρόωρη αποπληρωμή των μνημονιακών χρεών»

Ακρίβεια διαρκείας και «πρωταθλητισμός» πληθωρισμού – γιατί η Ελλάδα μένει ψηλά στην Ευρωζώνη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis erdogan 887- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Foreign Policy: Μία και μόνη η διαφορά μας με την Τουρκία

spain
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Νιώθουν ήδη τις συνέπειες αλλά είναι απροετοίμαστοι: 4 στους 5 Ευρωπαίους λένε ότι έχουν επηρεαστεί από την κλιματική αλλαγή

polemiko aeroskafos 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Διοικητής μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας ο στρατιωτικός που συνελήφθη για κατασκοπεία – Έδινε πληροφορίες στην Κίνα

areios_pagos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι ωφελούνται μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια

violanta_explosion_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Έφοδος της ΔΑΕΕ στο σπίτι και στο εργοστάσιο του Τζιωρτζιώτη – Κατασχέθηκαν έγγραφα και υπολογιστές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Διαφάνεια»: Ο Τσίπρας έφτιαξε πλατφόρμα για να αποκαλύπτει όσα δεν βάζει η κυβέρνηση στη Διαύγεια

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου για Σοφία Μαριόλα: «Ο χωρισμός ήταν δική μου απόφαση και είναι οριστικός» (Video)

papadopoulos-new
LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδόπουλος: «Ξάπλωσα στον δρόμο στην Κατεχάκη και νόμιζα ότι πεθαίνω» (Video)

aeras- xeimonas 44- new
ΕΛΛΑΔΑ

«Καρφάκια» Κολυδά για… νεότερους μετεωρολόγους: Οι βροχές δεν είναι έκτακτο γεγονός, ειδικά τον χειμώνα

zozo-sapountzaki-new
LIFESTYLE

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Γιατί δεν πήγε στην αποτέφρωση του συντρόφου της, Πύρρου Αναγνωστόπουλου (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 05.02.2026 18:05
mitsotakis erdogan 887- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Foreign Policy: Μία και μόνη η διαφορά μας με την Τουρκία

spain
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Νιώθουν ήδη τις συνέπειες αλλά είναι απροετοίμαστοι: 4 στους 5 Ευρωπαίους λένε ότι έχουν επηρεαστεί από την κλιματική αλλαγή

polemiko aeroskafos 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Διοικητής μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας ο στρατιωτικός που συνελήφθη για κατασκοπεία – Έδινε πληροφορίες στην Κίνα

1 / 3