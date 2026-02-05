Διοικητής μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας ο στρατιωτικός που συνελήφθη για κατασκοπεία – Ομολόγησε ότι έδινε πληροφορίες στην Κίνα

Υψηλόβαθμο στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας είναι, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο στρατιωτικός ο οποίος μετέφερε μυστικές πληροφορίες στο εξωτερικό και συνελήφθη, όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ.

Ο στρατιωτικός είναιδιοικητής μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας στο Καβούρι, σύμφωνα με πληροφορίες ο στρατιωτικός που φέρεται να διάρρεε μυστικές πληροφορίες – κρίσιμες για την εθνική ασφάλεια – σε τρίτους.

Ο αξιωματικός της Πολιτικής Αεροπορίας φέρεται να ομολόγησε ότι έστελνε απόρρητες πληροφορίες σε υπερδύναμη–ανταγωνίστρια χώρα των ΗΠΑ και συγκεκριμένα στην Κίνα με εξειδικευμένο διαβαθμισμένο λογισμικό αποστολής. Στην κατοχή του βρέθηκαν κάποια πειστήρια όπως συστήματα και λογισμικά που χρησιμοποιούσε για να στέλνει τις ευαίσθητες πληροφορίες στους άγνωστους, προς το παρόν, αποδέκτες.

Μεταξύ άλλων ήταν πληροφορίες της Αεροπορίας, Ενόπλων Δυνάμεων ακόμη και του ΝΑΤΟ.

Έδινε πληροφορίες και για το ΝΑΤΟ

Ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας φέρεται να έδινε πληροφορίες που σχετίζονταν και με το ΝΑΤΟ, γεγονός που δίνει στην υπόθεση ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς αφορά και τα κράτη μέλη της Συμμαχίας. Για αυτό και οι εκτιμήσεις είναι πως ο στρατιωτικός δεν συνδέεται με την Τουρκία.

Στην έρευνα και η ΕΥΠ

Στην έρευνα για τη σοβαρή αυτή υπόθεση έχει εμπλακεί και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ). Σύμφωνα με πληροφορίες, η αρχική πληροφόρηση για τη δράση του στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων είχε φτάσει, τόσο στους επιτελείς του Πενταγώνου, όσο και στα στελέχη της ΕΥΠ πριν αρκετούς μήνες, ωστόσο η σύλληψή του επισπεύστηκε διότι είχε αυξήσει τον όγκο των πληροφοριών που έστελνε σε άγνωστο προς το παρόν αποδέκτη. Παράλληλα, υπήρχαν πληροφορίες ότι είχε καταφέρει να αποκτήσει πρόσβαση και σε πιο ευαίσθητα πληροφοριακά δεδομένα, ενώ αποπειράθηκε να στρατολογήσει και άλλα πρόσωπα, προκειμένου να κάνουν το ίδιο, δηλαδή να διαρρέουν ευαίσθητες πληροφορίες.

Πώς συνελήφθη ο υψηλόβαθμος στρατιωτικός

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε εντός στρατιωτικής εγκατάστασης, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης των στρατιωτικών αρχών με άλλες κρατικές υπηρεσίες, ενώ παρών ήταν και εξουσιοδοτημένος εισαγγελικός λειτουργός.

Οι εξελίξεις προέκυψαν έπειτα από σαφείς ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων, όπως προβλέπεται από τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα. Όπως επισημαίνεται, στον συλληφθέντα αποδίδονται πράξεις που σχετίζονται με τη συλλογή και τη μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους. Πρόκειται για ενέργειες που, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στα εθνικά συμφέροντα της χώρας.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση που ο στρατιωτικός καταδικαστεί αμετάκλητα, τότε εκτός των άλλων ποινών, προβλέπεται και αφαίρεση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

«Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».

