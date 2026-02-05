Μητσοτάκης στο Foreign Policy: Μία και μόνη η διαφορά μας με την Τουρκία

Για μία και μόνο διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη στον αρχισυντάκτη του περιοδικού «Foreign Policy», Ravi Agrawal.



Σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, τόνισε ότι η ατζέντα των διαπραγματεύσεων περιορίζεται αποκλειστικά στη μοναδική διαφορά των δύο χωρών: τον καθορισμό της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας. Σε ερώτηση για την τρέχουσα θέση της Ελλάδας, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η χώρα βρίσκεται σήμερα σε πολύ ισχυρότερη θέση σε σχέση με πέντε χρόνια πριν, χάρη στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε επίσης ότι τόσο εκείνος όσο και ο Ταγίπ Ερντογάν είναι έμπειροι ηγέτες, αναφερόμενος στην επικείμενη επίσκεψή του στην Τουρκία για τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο στις 11 Φεβρουαρίου. Παράλληλα, επανέλαβε ότι «η γεωγραφία δεν αλλάζει», επισημαίνοντας πως η Ελλάδα διευκολύνει τους Τούρκους πολίτες να επισκέπτονται τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του τουρισμού.

Επίσης, σημειώνει ότι δεν διακρίνει «σημαντικό κίνδυνο κλιμάκωσης» με την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση είναι σαφώς πιο διαχειρίσιμη σε σύγκριση με πέντε χρόνια πριν. «Είμαστε και οι δύο έμπειροι ηγέτες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι υπάρχουν ήδη αρκετές προκλήσεις στην περιοχή και δεν χρειάζεται να προστεθούν νέες. Τόνισε, ωστόσο, ότι βασικός του στόχος παραμένει η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας, επισημαίνοντας ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι σήμερα ισχυρότερες σε σχέση με έξι χρόνια πριν.

Αναφερόμενος στην τραγωδία στη Χίο είπε: «Είναι μια τραγωδία και πρέπει να γίνει πλήρης έρευνα. Υπήρχε ένα μικρό σκάφος, δεν ξέρουμε γιατί συνέβη αυτό. Περιμένω πλήρη έρευνα. Οι αρμόδιες αρχές θα διαλευκάνουν την υπόθεση. Διακινητές βάζουν ανθρώπους σε μικρή βάρκα χωρίς σωσίβια, με μόνο σκοπό να τους επιβιβάσουν σε ένα ελληνικό νησί. Δεσμεύομαι ότι η έρευνα θα γίνει με πλήρη διαφάνεια».

