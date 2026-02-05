search
ΠΕΜΠΤΗ 05.02.2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

05.02.2026 17:20

Στη Βουλή ο Κικίλιας την Παρασκευή μετά το αίτημα της αντιπολίτευσης για ενημέρωση γύρω από την τραγωδία της Χίου

05.02.2026 17:20
Εκτάκτως ενημερώνει την επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής για το πολύνεκρο δυστύχημα στη Χίο ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Παρασκευής στις 10.00 στην αίθουσα της Γερουσίας.

Είχε προηγηθεί το επιτακτικό αίτημα της αντιπολίτευσης επί διήμερο κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου Πλεύρη στην Ολομέλεια, για άμεση ενημέρωση του Σώματος από τον Βασίλη Κικίλια ως αρμόδιος υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αναφορικώς με τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία.

