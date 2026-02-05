Στη Βουλή ο Κικίλιας την Παρασκευή μετά το αίτημα της αντιπολίτευσης για ενημέρωση γύρω από την τραγωδία της Χίου

Εκτάκτως ενημερώνει την επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής για το πολύνεκρο δυστύχημα στη Χίο ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Παρασκευής στις 10.00 στην αίθουσα της Γερουσίας.

Είχε προηγηθεί το επιτακτικό αίτημα της αντιπολίτευσης επί διήμερο κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου Πλεύρη στην Ολομέλεια, για άμεση ενημέρωση του Σώματος από τον Βασίλη Κικίλια ως αρμόδιος υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αναφορικώς με τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία.

Διαβάστε επίσης:

Ανταλλαγή καρφιών μεταξύ Ζωής – Πλεύρη στο παρά ένα της ψήφισης του νομοσχεδίου για τη νόμιμη μετανάστευση

Πυρά Μαρινάκη κατά Σαμαρά: Οι λέξεις έχουν χάσει το νόημά τους για το «ο Μητσοτάκης είναι το χάος»

Αποχώρησαν ΚΚΕ και Νέα Αριστερά από την Επιτροπή για τις Συλλογικές Συμβάσεις, καταγγέλλοντας αποκλεισμό των εκπροσώπων των εργαζομένων