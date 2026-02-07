«Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε»: Σε κλίμα έντονης συγκίνησης το ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα της Θύρας 7 (Photos)

Σε κλίμα έντονης συγκίνησης έλαβε χώρα το ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα της Θύρας 7 το Σάββατο (7/2).

Με το γνωστό σύνθημα «αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε» στο σημείο της τραγωδίας βρέθηκαν για μία ακόμη χρονιά για να τιμήσουν τη μνήμη των χαμένων οπαδών του Ολυμπιακού, πλήθος κόσμου και σύσσωμο το ποδοσφαιρικό τμήμα των «ερυθρόλευκων», προεξάρχοντος του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ Βαγγέλη Μαρινάκη.

Σύσσωμο παρέστη και το τμήμα μπάσκετ του πειραϊκού συλλόγου με τους διοικητικούς ηγέτες της ΚΑΕ Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίκτες, που τίμησαν μαζί με το ποδοσφαιρικό και τα υπόλοιπα τμήματα τη μνήμη των θυμάτων αφήνοντας λουλούδια στον τόπο της τραγωδίας.

Διαβάστε επίσης:

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εγκαλεί τον ΑΣ με εξώδικο: «Αφαιρέστε με δικές σας δαπάνες το cube από το κλειστό»

Super League: Παιχνίδια «φωτιά» για 8η θέση και πλέι άουτ

Euroleague: Oδοστρωτήρας ο Ολυμπιακός, διέλυσε τη Βίρτους με 109-77 και έστειλε μήνυμα τετράδας