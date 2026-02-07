search
ΚΥΡΙΑΚΉ 08.02.2026
07.02.2026 16:16

«Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε»: Σε κλίμα έντονης συγκίνησης το ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα της Θύρας 7 (Photos)

07.02.2026 16:16
osfpExo

Σε κλίμα έντονης συγκίνησης έλαβε χώρα το ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα της Θύρας 7 το Σάββατο (7/2).

Με το γνωστό σύνθημα «αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε» στο σημείο της τραγωδίας βρέθηκαν για μία ακόμη χρονιά για να τιμήσουν τη μνήμη των χαμένων οπαδών του Ολυμπιακού, πλήθος κόσμου και σύσσωμο το ποδοσφαιρικό τμήμα των «ερυθρόλευκων», προεξάρχοντος του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ Βαγγέλη Μαρινάκη.

Σύσσωμο παρέστη και το τμήμα μπάσκετ του πειραϊκού συλλόγου με τους διοικητικούς ηγέτες της ΚΑΕ Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίκτες, που τίμησαν μαζί με το ποδοσφαιρικό και τα υπόλοιπα τμήματα τη μνήμη των θυμάτων αφήνοντας λουλούδια στον τόπο της τραγωδίας.

SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Κρήτης

portogalia-zimies-aytokinita
ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός πυροσβέστης από τις πλημμύρες στην Πορτογαλία

kikloforia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή (15/2) στην Αθήνα λόγω αγώνα δρόμου: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί

ASTI1
ΕΛΛΑΔΑ

Οπαδική βία στο Γαλάτσι – Επίθεση με μαχαίρι, δύο τραυματίες

diakiniis
ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Προφυλακιστέος ο φερόμενος ως διακινητής μεταναστών – Αρνήθηκε πως ήταν ο χειριστής του σκάφους

papandreou_0306_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δικαίωση του Γιώργου Παπανδρέου για το νόμο Κατσέλη έστω και πολλά χρόνια μετά

pleistiriasmoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δανειολήπτες: Πανελλαδική οργάνωση κατά των Fund μετά τη δικαίωση του νόμου Κατσέλη – Δήλωση Σκαρίπα στο topontiki.gr

VIOLANTA_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Βίντεο δείχνει την διοίκηση του εργοστασίου να προσπαθεί να διώξει τα συνδικάτα από τον χώρο

kteo-1-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υποχρεωτικό ΚΤΕΟ κάθε χρόνο για όλα τα αυτοκίνητα – Τι αλλάζει και πόσο θα πληρώνουν οι οδηγοί

alexopoulou_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ακόμα και για την Αλεξοπούλου χρειάστηκε παρέμβαση Μητσοτάκη...

