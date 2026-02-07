search
07.02.2026 14:05

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εγκαλεί τον ΑΣ με εξώδικο: «Αφαιρέστε με δικές σας δαπάνες το cube από το κλειστό»

07.02.2026 14:05
paok basket gipedo (1)

Η πλευρά Μυστακίδη δεν απάντησε στα όσα καταμαρτυρά ο ΑΣ ΠΑΟΚ περί οφειλών αλλά συνεχίζει την κόντρα στέλνοντας εξώδικο για να βγει το cube από το Παλατάκι για λόγους ασφαλείας.

Στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ συντηρείται ο διχασμός με τον κόσμο της ομάδας να παρακολουθεί παγωμένος μια κόντρα που σίγουρα έχει αφορμή κι όχι αιτία το… cube του γηπέδου

Ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ τις προηγούμενες ημέρες ζήτησε μία επίσημη απάντηση σχετικά με τις οφειλές που υπάρχουν από την πλευρά Μυστακίδη. 

Ο Μυστακίδης και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δεν απάντησαν αλλά με εξώδικο που απεστάλη στον ΑΣ ΠΑΟΚ θέτει θέμα ασφαλείας λόγω της τοποθέτησης του cube και ζητάει άμεσα να φύγει από το γήπεδο καθώς δεν πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας.

Σύμφωνα όσα αναφέρει το εξώδικο, η τοποθέτηση του ηλεκτρονικού πίνακα πραγματοποιήθηκε το περασμένο καλοκαίρι χωρίς την εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας και έκδοσης άδειας, ζητώντας να αφαιρεθεί με δαπάνες του ΑΣ ΠΑΟΚ και του Θανάση Χατζόπουλου.

Μάλιστα, απευθυνόμενη προς τις δύο πλευρές, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ τονίζει χαρακτηριστικά πως «θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οτιδήποτε συμβεί», ενώ παράλληλα κάνει λόγο και για άλλες εκκρεμότητες του γηπέδου, που σχετίζονται με ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας.  

