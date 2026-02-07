search
07.02.2026 10:54

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Αγωγή από την αδελφή θύματος για να κηρυχθεί ανάξιος κληρονόμος ο ανιψιός

07.02.2026 10:54
foinikounta tomaras

Νέα τροπή λαμβάνει το πολύκροτο θρίλερ της Φοινικούντας, τέσσερις μήνες μετά τη διπλή δολοφονία που συγκλόνισε το πανελλήνιο, με την κατάθεση αγωγής για κήρυξη αναξιότητας κληρονόμου.

Η αγωγή κατατέθηκε στα Δικαστήρια Καλαμάτας από την αδελφή του 68χρονου θύματος και ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, η οποία στρέφεται κατά του εγγονού της – που κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός της δολοφονίας- ζητώντας να κηρυχθεί ανάξιος κληρονόμος. Η ενάγουσα είναι η στενότερη συγγενής του θύματος, καθώς εκείνος δεν είχε τέκνα.

Η υπόθεση αφορά τη διαθήκη που φέρεται να συνέταξε το θύμα τρεις ημέρες πριν από τον θάνατό του, παρουσία τριών μαρτύρων. Η διαθήκη ανοίχθηκε στις 10 Οκτωβρίου στο Πρωτοδικείο Πύλου, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, και σε αυτήν ο ανιψιός του εκλιπόντος εμφανίζεται να κληρονομεί το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας.

Υπενθυμίζεται, ότι ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός στη διπλή δολοφονία της 5ης Οκτωβρίου, η οποία σημειώθηκε στο κάμπινγκ «Άμμος» στη Φοινικούντα. Από τις 15 Δεκεμβρίου βρίσκεται προσωρινά κρατούμενος στις Φυλακές Κορυδαλλού.

Μέχρι σήμερα, η υπόθεση έχει οδηγήσει στην εμπλοκή και προσωρινή κράτηση πέντε προσώπων, χωρίς ωστόσο -τέσσερις μήνες μετά- να έχει αποσαφηνιστεί ποιος ήταν εκείνος, που πάτησε τη σκανδάλη και σκότωσε τα δύο θύματα το μοιραίο βράδυ της 5ης Οκτωβρίου.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ έχει ήδη ξεκινήσει ενέργειες με στόχο τη λειτουργία της επιχείρησης κατά την προσεχή τουριστική σεζόν. Στο πλαίσιο αυτό, φέρεται να έχει έρθει σε επαφή με τον πρόεδρο της Κοινότητας Φοινικούντας, προκειμένου να διερευνηθούν οι δυνατότητες και οι διαδικασίες που απαιτούνται για την επαναλειτουργία του κάμπινγκ, εν μέσω της εκκρεμούς δικαστικής και ανακριτικής διαδικασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κύρια ανάκριση παραμένει ανοιχτή σε όλα τα επίπεδα. Την υπόθεση χειρίζεται η Α’ Ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, ενώ η δικογραφία δεν έχει κλείσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, θεωρείται εξαιρετικά πιθανό το προσεχές χρονικό διάστημα να κληθούν και νέα πρόσωπα, καθώς η έρευνα συνεχίζεται για όλες τις πτυχές της υπόθεσης που εξακολουθεί να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον.

