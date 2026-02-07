Έγγραφα του FBI: «Κατάσκοπος της Μοσάντ υπό τον Εχούντ Μπάρακ ο Έπσταϊν»

Μια νέα, σκοτεινή πτυχή της υπόθεσης του Τζέφρι Έπσταϊν έρχεται στο φως μέσα από πρόσφατα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα του FBI, τα οποία περιλαμβάνουν μαρτυρίες από εμπιστευτική πηγή των αμερικανικών αρχών.

Σύμφωνα με την αναφορά του 2020, ο Έπσταϊν δεν ήταν απλώς ένας ισχυρός οικονομικός παράγοντας με εγκληματική δράση, αλλά φέρεται να είχε εκπαιδευτεί ως πράκτορας πληροφοριών υπό την καθοδήγηση του πρώην πρωθυπουργού του Ισραήλ, Εχούντ Μπάρακ.

Η πηγή υποστηρίζει ότι ο Έπσταϊν λειτουργούσε ως στρατολογημένο μέλος της Μοσάντ, ενώ ο γνωστός καθηγητής νομικής Άλαν Ντέρσοβιτς φέρεται να είχε αποκαλύψει σε συναδέλφους του πως ο δισεκατομμυριούχος ανήκε ταυτόχρονα στις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

Το δίκτυο συλλογής πληροφοριών που περιγράφεται στα έγγραφα περιλαμβάνει την καταγραφή σημειώσεων από απόρρητες τηλεφωνικές συνομιλίες μεταξύ Έπσταϊν και Ντέρσοβιτς, οι οποίες στη συνέχεια διαβιβάζονταν απευθείας στις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες.

Η αναφορά επεκτείνεται και σε ζητήματα βιομηχανικής κατασκοπείας, με υπόνοιες ότι η εταιρεία Day One Ventures στη Silicon Valley χρησιμοποιήθηκε για την υποκλοπή τεχνολογικών μυστικών. Η ιδρύτρια της εταιρείας και πρώην συνεργάτιδα του Έπσταϊν, Μάσα Μπούσερ, περιγράφεται ως ο συνδετικός κρίκος του Βλαντιμίρ Πούτιν με τη ρωσική νεολαία, προσθέτοντας μια γεωπολιτική διάσταση στην υπόθεση που εμπλέκει και τη Ρωσία.

Παράλληλα, ο πληροφοριοδότης κάνει λόγο για «βαθείς και διεφθαρμένους» δεσμούς της οικογένειας του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, με το Ισραήλ, ενώ σημειώνει την έντονη πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ Μπάρακ και Νετανιάχου.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αντέδρασε άμεσα στις αποκαλύψεις μέσω ανάρτησης στο X, υποστηρίζοντας ότι η στενή σχέση του πολιτικού του αντιπάλου με τον Έπσταϊν δεν αποδεικνύει κρατική εμπλοκή, αλλά αποτελεί μέρος της «εμμονικής προσπάθειας» του Μπάρακ να υπονομεύσει την ισραηλινή κυβέρνηση. Τα έγγραφα επιβεβαιώνουν πάντως τη μακροχρόνια συνεργασία των δύο ανδρών, με τον Έπσταϊν να λειτουργεί ως σύμβουλος για θέματα τεχνολογίας και να μεσολαβεί για υψηλόβαθμους διορισμούς και αμοιβές συμβούλων σε διεθνές επίπεδο.

