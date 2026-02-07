search
ΚΥΡΙΑΚΗ 08.02.2026 04:34
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.02.2026 18:02

Έγγραφα του FBI: «Κατάσκοπος της Μοσάντ υπό τον Εχούντ Μπάρακ ο Έπσταϊν»

07.02.2026 18:02
epstein_new

Μια νέα, σκοτεινή πτυχή της υπόθεσης του Τζέφρι Έπσταϊν έρχεται στο φως μέσα από πρόσφατα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα του FBI, τα οποία περιλαμβάνουν μαρτυρίες από εμπιστευτική πηγή των αμερικανικών αρχών.

Σύμφωνα με την αναφορά του 2020, ο Έπσταϊν δεν ήταν απλώς ένας ισχυρός οικονομικός παράγοντας με εγκληματική δράση, αλλά φέρεται να είχε εκπαιδευτεί ως πράκτορας πληροφοριών υπό την καθοδήγηση του πρώην πρωθυπουργού του Ισραήλ, Εχούντ Μπάρακ.

Η πηγή υποστηρίζει ότι ο Έπσταϊν λειτουργούσε ως στρατολογημένο μέλος της Μοσάντ, ενώ ο γνωστός καθηγητής νομικής Άλαν Ντέρσοβιτς φέρεται να είχε αποκαλύψει σε συναδέλφους του πως ο δισεκατομμυριούχος ανήκε ταυτόχρονα στις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

Το δίκτυο συλλογής πληροφοριών που περιγράφεται στα έγγραφα περιλαμβάνει την καταγραφή σημειώσεων από απόρρητες τηλεφωνικές συνομιλίες μεταξύ Έπσταϊν και Ντέρσοβιτς, οι οποίες στη συνέχεια διαβιβάζονταν απευθείας στις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες.

Η αναφορά επεκτείνεται και σε ζητήματα βιομηχανικής κατασκοπείας, με υπόνοιες ότι η εταιρεία Day One Ventures στη Silicon Valley χρησιμοποιήθηκε για την υποκλοπή τεχνολογικών μυστικών. Η ιδρύτρια της εταιρείας και πρώην συνεργάτιδα του Έπσταϊν, Μάσα Μπούσερ, περιγράφεται ως ο συνδετικός κρίκος του Βλαντιμίρ Πούτιν με τη ρωσική νεολαία, προσθέτοντας μια γεωπολιτική διάσταση στην υπόθεση που εμπλέκει και τη Ρωσία.

Παράλληλα, ο πληροφοριοδότης κάνει λόγο για «βαθείς και διεφθαρμένους» δεσμούς της οικογένειας του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, με το Ισραήλ, ενώ σημειώνει την έντονη πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ Μπάρακ και Νετανιάχου.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αντέδρασε άμεσα στις αποκαλύψεις μέσω ανάρτησης στο X, υποστηρίζοντας ότι η στενή σχέση του πολιτικού του αντιπάλου με τον Έπσταϊν δεν αποδεικνύει κρατική εμπλοκή, αλλά αποτελεί μέρος της «εμμονικής προσπάθειας» του Μπάρακ να υπονομεύσει την ισραηλινή κυβέρνηση. Τα έγγραφα επιβεβαιώνουν πάντως τη μακροχρόνια συνεργασία των δύο ανδρών, με τον Έπσταϊν να λειτουργεί ως σύμβουλος για θέματα τεχνολογίας και να μεσολαβεί για υψηλόβαθμους διορισμούς και αμοιβές συμβούλων σε διεθνές επίπεδο.

Διαβάστε επίσης:

Νότια Κορέα: Ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων μοίρασε κατά λάθος bitcoins αξίας 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Βρετανία: Έρευνα της αστυνομίας σε δύο σπίτια για το σκάνδαλο Μάντελσον – Έπσταϊν

Δύο Γάλλοι έφτασαν ξεκίνησαν το 2024 από το Ανεσί και έφτασαν στη Σαγκάη με τα πόδια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Κρήτης

portogalia-zimies-aytokinita
ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός πυροσβέστης από τις πλημμύρες στην Πορτογαλία

kikloforia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή (15/2) στην Αθήνα λόγω αγώνα δρόμου: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί

ASTI1
ΕΛΛΑΔΑ

Οπαδική βία στο Γαλάτσι – Επίθεση με μαχαίρι, δύο τραυματίες

diakiniis
ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Προφυλακιστέος ο φερόμενος ως διακινητής μεταναστών – Αρνήθηκε πως ήταν ο χειριστής του σκάφους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
papandreou_0306_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δικαίωση του Γιώργου Παπανδρέου για το νόμο Κατσέλη έστω και πολλά χρόνια μετά

pleistiriasmoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δανειολήπτες: Πανελλαδική οργάνωση κατά των Fund μετά τη δικαίωση του νόμου Κατσέλη – Δήλωση Σκαρίπα στο topontiki.gr

VIOLANTA_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Βίντεο δείχνει την διοίκηση του εργοστασίου να προσπαθεί να διώξει τα συνδικάτα από τον χώρο

kteo-1-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υποχρεωτικό ΚΤΕΟ κάθε χρόνο για όλα τα αυτοκίνητα – Τι αλλάζει και πόσο θα πληρώνουν οι οδηγοί

alexopoulou_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ακόμα και για την Αλεξοπούλου χρειάστηκε παρέμβαση Μητσοτάκη...

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 08.02.2026 02:07
SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Κρήτης

portogalia-zimies-aytokinita
ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός πυροσβέστης από τις πλημμύρες στην Πορτογαλία

kikloforia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή (15/2) στην Αθήνα λόγω αγώνα δρόμου: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί

1 / 3