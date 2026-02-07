Γιάννης Στάνκογλου: «Δεν θα μπορούσα να είμαι με μια γυναίκα που δεν σέβεται το χρόνο που περνάω με τα παιδιά μου»

Για τα παιδιά του μίλησε, μεταξύ άλλων, στην εκπομπή της «Καλύτερα δε Γίνεται» ο Γιάννης Στάνκογλου.

«Η κόρη μου, Φοίβη, είναι 16,5 ετών και γράφει τη δική της μουσική», ανέφερε αρχικά.

Στο σχόλιο της Ναταλίας Γερμανού: «Θέλω να στο πω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου, τι φανταστικός πατέρας που είσαι!» ο ηθοποιός απάντησε: «Κάνω ότι μπορώ γι’ αυτό, γιατί έχω δύο φανταστικά παιδιά. Έχουμε μια πολύ όμορφη σχέση, θέλω να δίνομαι, θέλω να μου δίνονται, να μιλάμε, να λέμε τα μυστικά μας… Και γενικά να νιώθω ότι τα παιδιά μου με εμπιστεύονται, ότι έχουν την ελευθερία τους και ότι δεν έχουν φόβους στο να μου εκφράσουν το οτιδήποτε. Τα παιδιά είναι πρώτα και μετά η δουλειά».

»Περνάω πολύ όμορφα στη ζωή μου, βρίσκω χρόνο για πολλά πράγματα. Μου αρέσει να γεμίζω το χρόνο μου με πράγματα που έχω ανάγκη. Ζω τη ζωή μου πολύ ωραία, είμαι σε πολύ καλή φάση. Δεν θα μπορούσα να είμαι με μια γυναίκα που “τσινάει” για τον χρόνο που περνάω με τα παιδιά μου. Θα πρέπει να σεβαστεί το τι σημαίνει χρόνος με τα παιδιά και τι σημαίνει κάνω πράγματα με τα παιδιά», κατέληξε.

