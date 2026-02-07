search
07.02.2026

Γιάννης Στάνκογλου: «Δεν θα μπορούσα να είμαι με μια γυναίκα που δεν σέβεται το χρόνο που περνάω με τα παιδιά μου»

stankoglou

Για τα παιδιά του μίλησε, μεταξύ άλλων, στην εκπομπή της «Καλύτερα δε Γίνεται» ο Γιάννης Στάνκογλου.

«Η κόρη μου, Φοίβη, είναι 16,5 ετών και γράφει τη δική της μουσική», ανέφερε αρχικά.

Στο σχόλιο της Ναταλίας Γερμανού: «Θέλω να στο πω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου, τι φανταστικός πατέρας που είσαι!» ο ηθοποιός απάντησε: «Κάνω ότι μπορώ γι’ αυτό, γιατί έχω δύο φανταστικά παιδιά. Έχουμε μια πολύ όμορφη σχέση, θέλω να δίνομαι, θέλω να μου δίνονται, να μιλάμε, να λέμε τα μυστικά μας… Και γενικά να νιώθω ότι τα παιδιά μου με εμπιστεύονται, ότι έχουν την ελευθερία τους και ότι δεν έχουν φόβους στο να μου εκφράσουν το οτιδήποτε. Τα παιδιά είναι πρώτα και μετά η δουλειά».

»Περνάω πολύ όμορφα στη ζωή μου, βρίσκω χρόνο για πολλά πράγματα. Μου αρέσει να γεμίζω το χρόνο μου με πράγματα που έχω ανάγκη. Ζω τη ζωή μου πολύ ωραία, είμαι σε πολύ καλή φάση. Δεν θα μπορούσα να είμαι με μια γυναίκα που “τσινάει” για τον χρόνο που περνάω με τα παιδιά μου. Θα πρέπει να σεβαστεί το τι σημαίνει χρόνος με τα παιδιά και τι σημαίνει κάνω πράγματα με τα παιδιά», κατέληξε.

SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Κρήτης

portogalia-zimies-aytokinita
ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός πυροσβέστης από τις πλημμύρες στην Πορτογαλία

kikloforia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή (15/2) στην Αθήνα λόγω αγώνα δρόμου: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί

ASTI1
ΕΛΛΑΔΑ

Οπαδική βία στο Γαλάτσι – Επίθεση με μαχαίρι, δύο τραυματίες

diakiniis
ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Προφυλακιστέος ο φερόμενος ως διακινητής μεταναστών – Αρνήθηκε πως ήταν ο χειριστής του σκάφους

papandreou_0306_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δικαίωση του Γιώργου Παπανδρέου για το νόμο Κατσέλη έστω και πολλά χρόνια μετά

pleistiriasmoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δανειολήπτες: Πανελλαδική οργάνωση κατά των Fund μετά τη δικαίωση του νόμου Κατσέλη – Δήλωση Σκαρίπα στο topontiki.gr

VIOLANTA_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Βίντεο δείχνει την διοίκηση του εργοστασίου να προσπαθεί να διώξει τα συνδικάτα από τον χώρο

kteo-1-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υποχρεωτικό ΚΤΕΟ κάθε χρόνο για όλα τα αυτοκίνητα – Τι αλλάζει και πόσο θα πληρώνουν οι οδηγοί

alexopoulou_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ακόμα και για την Αλεξοπούλου χρειάστηκε παρέμβαση Μητσοτάκη...

