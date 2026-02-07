Τηλεθέαση Παρασκευής: Χωρίς αντίπαλο ο Alpha στην prime time – Διπλές πρωτιές για «Σόι σου» και «Μπαμπά σ΄αγαπώ»

Ανίκητος στην prime time της Παρασκευής αποδείχτηκε για μια ακόμη φορά ο ALPHA με τις οικογενειακές σειρές του.

«Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι» βρέθηκαν ξανά στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης, με την αγαπημένη οικογενειακή σειρά να καταγράφει ποσοστό 21,2% στο δυναμικό κοινό. Το σερί πρωτιάς συνεχίστηκε και με τη σειρά «Μπαμπά σ’ Αγαπώ», η οποία σημείωσε 18% στο δυναμικό κοινό ενώ άγγιξε σε τέταρτο και 20%. Από εκεί και πέρα, το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι σημείωσε μέσο όρο 10,9%, ο Εκατομμυριούχος 8,1%, το Μια νύχτα μόνο 7,4%, το The Floor 7%, η έναρξη των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 4,4%, το Real View 2,3%, το Εκτός σχεδίου 1,1% και η Πίεση 0,7%.

Στο γενικό σύνολο, το Σόι σου πήρε κι εκεί την πρωτιά με μέσο όρο 21,9%, ενώ ακολούθησαν το Μπαμπά σ’ αγαπώ με 17,3% και το Μια νύχτα μόνο με 16,3%. Το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι είχε 13,3%, ο Εκατομμυριούχος 11,7%, το The Floor 9,1%, η έναρξη των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 4%, το Εκτός Σχεδίου 2%, το Real View 2% και η Πίεση 1,3%.

Αναλυτικά:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Το σόι σου – 21,2%

Μπαμπά σ’ αγαπώ – 18%

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – 10,9%

Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 8,1%

Μια νύχτα μόνο – 7,4%

The Floor – 7%

Έναρξη χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων – 4,4%

Real View – 2,3%

Εκτός σχεδίου – 1,1%

Στην Πίεση – 0,7%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Το σόι σου – 21,9%

Μπαμπά σ’ αγαπώ – 17,3%

Μια νύχτα μόνο – 16,3%

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – 13,3%

Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 11,7%

The Floor – 9,1%

Έναρξη χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων – 4%

Εκτός σχεδίου – 2%

Real View – 2%

Στην Πίεση – 1,3%

