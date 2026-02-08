Επιχείρηση… «ήρεμα νερά»: Η ατζέντα με την οποία θα πάει ο Μητσοτάκης στη συνάντηση με τον Ερντογάν

Χωρίς ιδιαίτερες προσδοκίες, αλλά με στόχο να παραμείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας, θα ταξιδέψει την Τετάρτη στην Άγκυρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Μία συνάντηση από την οποία δεν αναμένεται να συζητηθεί το θέμα της ΑΟΖ , ωστόσο υπάρχει η επιθυμία για μια εποικοδομητική συζήτηση και στη διατήρηση του κλίματος ηρεμίας στις διμερείς σχέσεις.

Η πρώτη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας μετά από 1,5 χρόνο λόγω της συνεδρίασης του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, αναμένεται να έχει αυτόν τον χαρακτήρα, ενώ θα συζητηθούν και περιφερειακά θέματα όπως το Ιράν και η Ουκρανία.

Φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ αναφέρονται στη συνάντηση και κάνουν λόγο για ραντεβού που θα έχει στόχο να διατηρηθεί η ηρεμία ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Χαρακτηριστική είναι η άποψη της φιλοκυβερνητικής Σαμπάχ, ότι ο Μητσοτάκης αποκλείει σοβαρό κίνδυνο έντασης, υπογραμμίζοντας πως οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι σήμερα πιο «απλές» από ό,τι πριν 4–5 χρόνια και ότι κανείς δεν θέλει νέα προβλήματα στην περιοχή. Ενδιαφέρουσα δε είναι και η άποψη της Σαμπάχ ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός με την επίσκεψή του στην Άγκυρα επιδιώκει να οικοδομήσει πάνω σε ένα θετικό κλίμα.

Η συνάντηση πάντως γίνεται σε… ταραγμένα τελευταία 24ωρα καθώς η Άγκυρα έσπευσε να επαναφέρει θέμα… Αιγαίου, με το τουρκικό υπ. Αμυνας να μιλά για παραβίαση τουρκικών δικαιωμάτων όσον αφορά την επέκταση των 12 μιλίων στη θαλάσσια περιοχή.

«Οι μονομερείς ενέργειες, οι ισχυρισμοί και οι δηλώσεις της Ελλάδας, οι οποίες αγνοούν τις υφιστάμενες διαφορές και παραβιάζουν τα δικαιώματα της τουρκικής πλευράς, είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και απαράδεκτες. Σύμφωνα με την έννοια της ”γαλάζιας πατρίδας”, οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις συνεχίζουν αποφασιστικά το καθήκον τους να προστατεύουν όλα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας τους» ανέφεραν, με την Αθήνα να απορρίπτει τις δηλώσεις.

«Δεν μπορεί να μιλάει κάποιος για διεθνές δίκαιο και ταυτόχρονα να μιλάει για το δόγμα της ”γαλάζιας πατρίδας”, το εκτός οποιασδήποτε λογικής αφήγημα των ”γκρίζων ζωνών”, του γκριζαρίσματος ή οποιαδήποτε άλλης τέτοιας αιτίασης» είπε σε απάντηση ο Παύλος Μαρινάκης.

